El cuerpazo de Chenoa: así se exhibe en las redes en bikini

La cantante Chenoa (42 años) ha subido la temperatura de las redes sociales este fin de semana posando en bikini en su Instagram. Un selfie en blanco y negro con un bikini estilo pin-up de cuadros con el que ha triunfado entre sus seguidores.

"¡Uy uy uy q me voy a dar un chapuzón q me lo he ganado. Al agua pato!!! Buen finde. #soyhumana, #soybikini, #soyloqueves (mano garra vuelve jajajajajja), escribía en su perfil. Y los piropos no tardaban en llegar: "You look fab, Chenoa! me encanta el bikini! Besitos y abrazos!" o "¿Te puedo pedir a los reyes magos?", le preguntaba otro usuario.

Chenoa en su perfil de Instagram.

La mallorquina (de corazón aunque argentina de nacimiento) tomaba fuerzas este fin de semana para hacer frente a las intensas semanas que tiene por delante. Hasta mediados de agosto seguirá con su agenda televisiva en los programas Zapeando, de Antena 3 y Això no és un Trio, de TV3, y el día 15 de continúa con su tour Soy Humana en Xátiva (Valencia).

Hasta octubre recorrerá toda España: San Sebastián, Torrelavega (Cantabria), Villanueva de Ávila, Béjar (Salamanca) o Valladolid dando a conocer su último álbum que lanzó en abril de este año. Precisamente las redes sociales también han sido un importante vehículo para promocionar su nuevo álbum, del que ha compuesto casi todas las canciones. Chenoa grabó Soy Humana íntegramente en Mallorca, "porque en ningún sitio soy más humana que en mi casa, cerca de mis padres", contó el día del lanzamiento.

En los últimos meses la artista ha tenido un disgusto con su padre biológico, Juan Carlos Corradini, que a los 63 años y habiéndole visto tan solo dos veces en su vida, le reclamaba una pensión vitalicia. Sin embargo, lo ha superado y se encuentra con "garra" para afrontar la gira. Es un proyecto rebelde y el más maduro de la cantante.