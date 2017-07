Fonsi Nieto explota por la presencia de su hijo en la final de 'Supervivientes'

Alba Carrillo (30 años) no ganó este jueves por la noche la final de Supervivientes, pero sí recibió su premio más querido: la presencia de su hijo, Lucas (5). La modelo no consiguió vencer a sus compañeros Laura Matamoros (23) y José Luis (43) en la primera prueba de la noche y eso le llevó a caer nominada en los primeros minutos de la gala, pero una vez que Jorge Javier Vázquez (46) le anunció la esperada visita de su pequeño, lo de la nominación era para la exmujer de Feliciano López (35) lo menos importante.

"Es una visita que no te esperas, que llevas tres meses deseando ver y que no podemos sacar en pantalla", decía el presentador. Nada más pronunciar estas palabras las lágrimas cayeron por el rostro de Alba y se dirigió a abrir la puerta tras la que esperaba su hijo en una pequeña salita. Tras unos minutos, la maniquí salió sonriente y cargada de regalos del pequeño, desde una camiseta llena de dibujos hechos por él mismo que ya llevaba puesta, además de una corona y una bolsa.

Alba no pudo contener las lágrimas al saber que su hijo estaba apenas a 2 metros de ella.

Entre tanta emoción, Carrillo pidió la palabra a Jorge Javier para agradecerle al padre de su hijo todo lo que ha hecho por el menor durante el tiempo que ella ha permanecido en la isla: "Muchas gracias a Fonsi Nieto (38) porque sin él esto no habría sido posible". Con esa frase parecía demostrar la buena relación que tiene con su expareja al mismo tiempo que decidía sembrar la paz por algunos vaivenes pasados.

Alba con los regalos de su hijo.

Sin embargo, no ha tardado en volver a estallar la guerra. Según cuenta el periodista Aurelio Manzano en su Instagram, al DJ no le ha sentado nada bien ver que su hijo asistía a Telecinco en la final del concurso. "Polémica: Fonsi Nieto explota: 'No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a Supervivientes. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!'", es el mensaje que ha escrito Manzano en su perfil junto a una foto del protagonista.

El expiloto de motociclismo acusa directamente a Lucía Pariente (54) de no contar con él para decidir si llevar a su hijo a ver a su madre en plena gala en directo. Lo cierto es que al niño no se le vio en ningún momento y por eso los usuarios de redes sociales que han leído la información de Aurelio Manzano han criticado la postura de Fonsi. "También es su hijo y después de tres meses es normal que quiera verlo cuanto antes, piensa en el bienestar del niño y no generes polémica", le comentaba una usuaria. Con este nuevo episodio y el especial de Feliciano en Mi casa es la tuya Alba ya tiene nuevos frentes abiertos por los que batallará incluso más que en su aventura en Honduras.