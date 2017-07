Feliciano también vende su vida: se embolsa 50.000€ por su entrevista con Bertín

Feliciano López (35 años) ha sido uno de los protagonistas de esta semana después de su participación en el programa Mi Casa es la tuya. El tenista abrió las puertas de su lujoso chalet de la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) a Bertín Osborne (62), con el que conversó sobre algunos de los temas más íntimos, como el de su separación de Alba Carrillo (30). Una entrevista por la que el deportista se ha embolsado 50.000 euros, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras de la negociación.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que no sólo el deportista cobró por este programa, en el que los invitados no suelen recibir prestación económica a cambio, sino que su intención inicial era que le pagasen en torno al doble de lo que ha percibido. Al final, tras varias negociaciones, acordaron los 50.000 euros que el tenista ha facturado. Esta era la primera vez que Feliciano hablaba sobre su ruptura tras meses de silencio.

Feliciano López entrevistado por Bertín Osborne.

"Las cosas no iban bien, y se sabía que no iba a acabar bien. Yo no puedo hablar mal de una persona con la que he compartido parte de mi vida. A mí no me sale. No es un fracaso. Cuando dices una cosa, alimentas más la polémica. Yo creo que mi imagen no se ha visto perjudicada", aseguró el tenista durante el programa. Aunque una de las cosas que más le ha sorprendido es que su exmujer haya sembrado la duda de su sexualidad: "Muchas cosas que han dicho me las he tomado a risas. ¡Han dicho que yo era homosexual! (...) Yo estaba fuera de España y de repente miro Instagram en mi teléfono y tengo setenta mensajes privados de hombres. Abro uno y dice 'You’re so hot'. Pensaba que eran amigos y me enteré que habían dicho en la tele que podía ser bisexual", recordó.

Feliciano López y Alba carrillo el día de su boda. Gtres

Alba Carrillo ha estado ajena a esta entrevista concedida por el que un día fuera su marido, ya que acaba de aterrizar en España después de su participación en Supervivientes. Mientras ella ha cobrado 25.000 euros a la semana por concursar en una isla hondureña, a 8.000 kilómetros de distancia de su hijo Lucas (fruto de su relación con Fonsi Nieto), Feliciano se ha embolsado el doble en un sólo día y desde el sofá de su propia casa.

La madre del tenista también aprovechó la visita de Bertín para explicar cómo ha vivido ella todo el culebrón de su exnuera y su hijo. "En los últimos tiempos me han dado mucho la lata. Me han abordado en la puerta de casa, en el mercado… Yo no tengo nada que opinar. Tengo un trabajo y no me apetece entrar en una habitación del hospital y que piensen que somos de una forma. Me han molestado cosas que se han dicho tanto de mi como de mi hijo. Que todos somos unos sinvergüenzas, que he sido una entrometida… Prácticamente se ha dicho que soy una bruja".

Hasta ahora mucho se había criticado a la modelo por el aumento considerable de sus cuentas bancarias tras el fracaso de su matrimonio y su intervención en diferentes platós de televisión, pero lo cierto es que Feliciano ha hecho lo propio. No obstante, la venta a la revista ¡Hola! de la exclusiva de su boda la vendieron y cobraron ambos.