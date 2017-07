A Belén Esteban le sonríe la caja: nueva exclusiva con posado en bañador

Cuando parece que Belén Esteban (43 años) ya no es más la protagonista de las noticias, casi como por arte de magia surge un nuevo tema en su vida que la convierte de nuevo en el centro de todas las miradas. Su último gran 'culebrón' ha sido su batalla en los juzgados con Toño Sanchís (44), que ha terminado con una sentencia a favor de la colaboradora en primera instancia, algo que no solo ha conseguido llenar su corazón de alegría sino también sus cuentas de dinero.

Y es que por la primera entrevista que concedió tras darse a conocer la sentencia del juez Esteban recibió cerca de 50.000 euros. Esas jugosas primeras palabras se las cedió en exclusiva a su compañera de Sálvame Gema López bajo la cabecera de Semana. Precisamente ha vuelto a confiar en esta publicación para seguir saneando sus cuentas. Pero esta vez lo ha hecho con un posado de verano en traje de baño, que podremos ver este miércoles en el quiosco, según ha podido saber JALEOS. Por ser de nuevo portada de la revista de este miércoles Belén se habría embolsado una cifra nada desdeñable que rondaría los 30.000 euros.

Belén Esteban, en bikini el verano pasado. Gtres

Pero no es solo el formato papel el que ha generado ingresos en los bolsillos de la de Paracuellos, ya que su presencia en varios programas de televisión para hablar de su litigio con su exrepresentante ha estado muy bien pagada. Su intervención estrella la noche del 1 de julio en Sábado Deluxe acaparó toda las miradas y así se reflejó en los aplastantes datos de audiencia que dejó. Durante varias horas, Belén Esteban se sentó en el trono de Telecinco, como princesa del pueblo que es, y respondió una a una a las preguntas que semanas antes no podía contestar por encontrarse en pleno proceso judicial. Aquella noche se mostraron los nueve folios de pruebas de Toño frente al taco de más de 600 páginas de la colaboradora; se probó la falsificación de las firmas de los contratos bancarios y la de San Blas aseguró ante toda España que no dudaría en ir por la vía penal. Todo ese despliegue por parte de la Esteban tiene un alto precio, y ella lo cobró.

[Más información: La prueba definitiva: Belén Esteban muestra cómo Toño Sanchís falsificó su firma]

Sálvame es su segunda casa, donde se rodea de compañeros que muchos son ya amigos, y por eso quiso dar un paso más allá y enfrentarse a una persona más imparcial. Así que acudió a Toñi Moreno (44). La presentadora de Viva la vida había recibido ya en varias ocasiones en su programa a Toño y por eso Belén tenía especial ilusión en ser invitada al programa del fin de semana. Ofreció su versión en el mismo plató en el que hasta entonces solo se había escuchado la voz de su exmánager.

Belén Esteban en el plató de Sábado Deluxe junto a Jorge Javier Vázquez.

Entre portadas, entrevistas, exclusivas y posados, la de Paracuellos ha superado con creces los 100.000 euros en apenas tres semanas. Además, este particular 'agosto' de Belén no ha hecho más que empezar, ya que este mismo miércoles termina el plazo en el que Toño Sanchís puede recurrir la sentencia, un asunto que volverá a fijar los focos en la colaboradora. Pero además, el jueves 20 de julio, su hija Andrea cumplirá 18 años.

La mayoría de edad de la joven Janeiro Esteban es el motivo por el que su madre le ha organizado un auténtico fiestón, como ha revelado este medio. Pero estos 18 años conllevan también poder ser objeto de los flashes de los fotógrafos. Y guste o no, su madre la ha hecho famosa y ha generado un interés en su persona. Belén lo sabe, es por ello que que han decidido que la joven vaya a estudiar al extranjero. londres es el destino. Allí volará a finales de agosto para seguir sus estudios. Este será un nuevo episodio en la vida de Belén Esteban, y por lo tanto, una nueva fuente de información de la que podrá nutrirse la prensa rosa. Ella también.