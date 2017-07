Las fantasías sexuales de Olvido Hormigos, al descubierto

Olvido Hormigos (46 años) seguirá narrando sus intimidades sexuales. Ahora por escrito. Y es que la exconcejala de Los Yébenes (Toledo) empezó julio con un diario personal (y muy erótico) en la revista Interviú en el que cuenta sus fantasías más íntimas.

Hormigos reaparece para presentar su colaboración con una pose de lo más sensual: sobre una hamaca, fumando y con el pecho al descubierto. Tras saltar a la fama después de filtrarse un vídeo erótico suyo, dejó la política para entregarse a la televisión y los programas de variedades. Sálvame, Splash o Gran Hermano VIP han sido solo algunos de los espacios televisivos por los que ha pasado. Ahora, da un salto más y aprovecha su sensualidad para cautivar a los lectores de Interviú.

Olvido Hormigos en portada el pasado junio.

"Me quité la blusa y el sujetador y me encendí un cigarrillo. A veces, el tabaco me recuerda al sexo, a ese cigarro entre polvos, el que te relaja después del primero y te prepara para el siguiente", comienza Hormigos en su columna para Interviú. "Dentro de mí, mi mano aceleró su ritmo mientras la otra acariciaba mis pechos y pellizcaba mis pezones, duros como requería la ocasión", relata explícita la colaboradora.

Y es que la televisiva no duda en dar todo lujo de detalles. Se estrenó como escritora el lunes 10 de julio y hoy ha visto la luz su segunda historia. "La danza que comenzó sobre él quemaba hasta en la distancia, se levantaba y volvía a bajar en una rítmica serie que hacía que la velocidad con la que restregaba mi clítoris fuera directamente proporcional a la de los gemidos que, vagamente llegaban hasta mí", escribe Hormigos en su relato erótico. "Y me corrí, no pude más y un intenso orgasmo invadió mi cuerpo".

Se pasa a la pluma

Olvido Hormigos en un plató de TV. Gtres

La exconcejala se moja y bucea en unos recuerdos que pretenden calentar el verano de todos los lectores a base de vivencias personales y otras no tanto: "Algunas escenas estarán basadas en mis experiencias, pero tampoco he tenido una vida sexual tan activa, más bien lo contrario. El morbo también está en que el lector piense si lo he hecho yo o no”, apunta Hormigos a la publicación.

Tras protagonizar el culebrón del verano pasado por su supuesto encuentro sexual con el conde Lequio (57), gracias al cual se embolsó una cifra superior a los 100.000 euros, según se ha publicado, Hormigos quiere subir las temperaturas de este desde las páginas de Interviú. Casada y con tres hijos, la exconcejala no ha tenido ningún reparo en mostrar su vida sexual en los platós de televisión desde que saltara a la fama. Ahora también desde la prensa escrita.