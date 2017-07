El marido de Irma Soriano, condenado por pegar a Aída Nízar en 'GH VIP'

Aída Nízar (42 años) vuelve a estar en el punto de mira. La televisiva adquiría importancia junto al marido de la presentadora Irma Soriano (53), Mariano Navarro, en Gran Hermano VIP por un duro enfrentamiento que ambos tuvieron en el plató del programa y que terminó con una denuncia. Pues ya hay condena y falla a favor de Nízar.

Ambos colaboradores se convirtieron en protagonistas del reality tras una dura confrontación que llegó a las manos por parte de él, y que ahora el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid condena. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confi TV, "condena a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 10 euros", además de cargar, también, con "las costas del juicio" por propinar una bofetada a la colaboradora.

La sentencia ha fallado a favor de la colaboradora. Gtres

El conflicto se remonta al 6 de abril en una semifinal del reality show que acabó con los dos fuera de plató. Aunque la bronca tuvo lugar durante la pausa publicitaria y las cámaras no lo inmortalizaron, sí que existen fotografías del bochornoso momento en el que se ve a los colaboradores, sobre todo a Aída, muy afectados. A pesar de haber sido ambos los que avivaron el fuego con un cruce constante de declaraciones e insultos, fue Navarro quién pasó a mayores tras escuchar a Nízar referirse a su mujer como "Irma Zorriano".

Aunque el marido de la presentadora no se declara culpable, uno de los testigos aportados por Nízar ha apuntado que "en un momento dado, este se levantó y dio un guantazo con la mano abierta a Aída en la cara, llegando a dar lugar a que se levantara el pelo de esta", recalca. Una versión apoyada, también, por otra de las personas que se encontraba entre el público.

Mariano Navarro, por su parte, se defiende con otros dos testigos que aseguran el enfrentamiento, pero niegan el "contacto físico". Algo que no ha servido de mucho al marido de Soriano que, finalmente, ha sido condenado. La sentencia justifica que "el hecho de que otros no lo vieran y no existan documentos gráficos de ese concreto momento [...] no significa que no existiera esa agresión".