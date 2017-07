Así es Kelley Cahill, la explosiva novia del golfista español Jon Rahm

El Abierto de Irlanda ya tiene un claro vencedor: Jon Rahm (22 años). Pero que no confunda el apellido, Rahm es vasco de pura cepa y se acaba de proclamar ganador de uno de los torneos más importantes de golf. El joven deportista se impuso en el Open irlandés sobre el escocés Richie Ramsay y se convirtió en su segundo triunfo tras el Abierto de San Diego, el pasado enero.

Ambos, deportistas, no paran de subir fotos juntos. Redes sociales

Nacido en Barrica, Vizcaya, es de padre vasco y madre madrileña. Un antepasado suizo que se trasladó a Bilbao hace casi ya dos siglos es el responsable de ese apellido que le hace pasar por guiri. Pero los Rahm llevan en España mucho tiempo, tanto, que hasta su abuelo fue delegado del Athletic Club de Bilbao hasta los 80 años, otra de las pasiones del golfista.

Unido a su novia por el deporte

Aunque Jon Rahm no procede de ninguna de las dinastías de golf español, pronto empezó a destacar trasladándose a la Universidad de Arizona State, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Por el camino ha rechazado importantes ofertas debido a la promesa que realizó a sus padres: no convertirse en profesional hasta no terminar su carrera de Comunicación. Pero sí cayó rendido ante Kelley Cahill, la joven exatleta que ha conquistado su corazón y que ha empezado a cobrar relevancia por la cantidad de fotos junto al deportista y el cuerpazo que luce en sus fotos.

La pareja se conoció en la Arizona State University y ella practica el deporte tanto como él. La joven, que cuenta con más de 6.000 seguidores en Instagram, atrae a miles de personas que encuentran atractivo su explosivo aspecto físico. Kelley Cahill es deportista y de importantes y marcadas curvas que trabaja a base de mucho deporte: atletismo, boxeo y cualquier actividad que se le ponga por delante para cuidar el fibroso cuerpo que ha encandilado a miles de seguidores.

La joven es vista a menudo junto Jon Rahm, a quien acompaña frecuentemente a los torneos y, este año, por primera vez pisaron juntos la tierra del golfista para pasar las navidades y dar comienzo al 2017. "Un año magnífico en el que me he graduado y he dado el salto a mi carrera [de golf] profesional. Tengo muchos recuerdos de este año, pero el más importante fue empezar mi relación con Kelley Cahill", escribía el vasco en sus redes sociales.