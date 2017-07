La extraña historia de la muerte de Avril Lavigne, suplantada por una doble

Da igual la edad, seguro que en algún momento te has venido arriba con canciones de la época rebelde y rockera de Avril Lavigne (32 años), aunque de esa punk ya no queda nada. Con el paso del tiempo se han ido degradando los oscuros colores de su vestimenta hasta tornarse en un rosita palo de ajustados tops. Los pantalones negros y skater han sido sustituidos por faldas de tubo. Y las Converse, por altos tacones. La mítica Avril Lavigne ha desaparecido. Hace tiempo que se fue, o por lo menos eso apunta una conspiradora y extraña teoría que circula por la red y que asegura que Lavigne hace tiempo que está muerta.

La chica rebelde, la 'anti-Britney', como muchas fans le llamaban, reinaba en el panorama musical. Tras el tremendo éxito del 2002, Avril llevó al mercado Under my skin, un álbum más light con el que la cantante comienza una mutación de la que no nos daremos cuenta hasta The best damn thing. En 2007 Avril reaparece más rubia de lo habitual y con mechas rosas a juego con su también más recatado atuendo.

La skater había desechado el monopatín para calzarse taconazos. Ya no era la misma y sus fans llevaban tiempo sospechándolo. Pero sobre todo creando una de las teorías más descabelladas entorno a la cantante. Dos discos más no sirvieron para convencer a las brasileñas que inician el rumor: su conspiración ya estaba corriendo como la pólvora. Ni siquiera la enfermedad de Lyme, que apartó a la cantante de los escenarios, les disuadió.

Avril Lavigne durante uno de sus conciertos Gtres

Avril está muerta

Lavigne se alejó para recuperarse de esa picadura de garrapata que puede causar hasta la muerte. Esa es la versión oficial. Y la que tiene sentido. Pero el 15 aniversario de Complicated ha vuelto cargado de teorías que afirman que la cantante murió y fue sustituida por una doble en 2003, en mitad de la cresta de su éxito.

El cambio de estilo no ha sido fruto de madurez, ni de un nuevo productor. El cambio viene bajo el nombre de Melissa Vandella, una actriz idéntica a la canadiense que supuestamente se ha estado haciendo pasar por ella durante todos estos años. Vandella comenzó así a suplantar la identidad de Avril cantando sus canciones y apareciendo públicamente en todos sus actos.

Según esta teoría, la actriz Melissa Vandella se ocupaba de sustituir a Avril en algunos actos, mientras que ella intentaba afrontar poco a poco el repentino éxito. Algo que le acabó superando cuando en abril de 2003 falleció su abuelo y ella decidía quitarse la vida.

¿Pruebas contundentes?

La 'nueva Avril', como muchos le llaman, más coqueta y femenina, pronto llamó la atención de las incondicionales, que comenzaron una exhaustiva búsqueda hasta dar con la descabellada historia, que empezó a cobrar importancia hace ya un tiempo.

El blog Avril esta morta se convirtió en viral. Todos querían saber qué había pasado con la que combinaba corbata, pantalones anchos y Converse y ahora promociona canciones bajo el nombre de Hello Kitty.

Avril Lavigne 2003 2013

Aunque la respuesta puede ser clara (cirugía estética), desde el blog apuntan al cambio de la nariz como una de las pruebas más contundentes, así como la diferencia de altura: tres centímetros separan a la 'nueva' de la 'vieja'. Pero Avril esta morta va más allá. Hay mensajes subliminales en todas las canciones desde la canadiense, supuestamente, se quitase la vida. Under my skin (bajo mi piel), canción compuesta por Melissa, es otra de las 12 pruebas que aportan en este blog.

El exguitarrista y mejor amigo de la canadiense, Evan Taubenfeld, con el que muchas veces se le ha relacionado, dejó la agrupación tras el lanzamiento de este álbum. Comenzaría así una carrera en solitario que llamó la atención por la letra de una de sus canciones en la que contaba que había perdido a su mejor amiga.

Análisis del 'cambiazo'

A la cantante de Ska8er Boy jamás le hubiésemos visto con tacones de infarto o faldas de vértigo, pero a Melissa, sí. La supuesta doble se atreve con ajustados vestidos en tonos rosas que culminan con la identificación de esta como 'diva', algo que no hubiese (o sí) permitido la 'Avril real', según el sitio brasileño.

Marcas de nacimiento nuevas -y otras desaparecidas-, cambio notable en la voz, tatuajes desaparecidos, caligrafía distinta (todo comprobado por expertos, según ellas) atestiguan la macabra historia del 'cambiazo'. Tanto, que la propia Avril tiene que soportarlo en cada foto que sube a sus redes sociales. "No eres Avril, ella murió. ¡Di la verdad!, eres Melissa", le increpa una fan mientras la cantante se muestra comiendo una chocolatina. "Oh, hey Melissa", le apunta otra.