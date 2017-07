El mensaje de Carme Chaparro sobre la maternidad que revoluciona internet

Carme Chaparro (44 años) ha conquistado la red. La periodista de los informativos de Cuatro mira atrás para recordar uno de los momentos más dulces de su vida: el embarazo de su segunda hija. Un mensaje valiente y motivador al que acompaña con una foto de ella embarazada de la misma.

La publicación ha causado furor y cuenta con miles de 'me gusta' y muchas respuestas que agradecen el mensaje. Y es que no hay mujer que no se sienta identificada o quiera apoyar a la periodista. La presentadora tiene dos hijas, pero ha utilizado una instantánea de su último embarazo para expresar la fuerza y la valentía que cada día tienen las mujeres. "Cuando miras atrás piensas... 'parece mentira que pudiera con todo. Ahora no sé si sería capaz'. Pero lo somos. Y lo hacemos. Sin pensarlo. Sin dormir. Sin tener tiempo para nosotras ni para nuestras parejas. Llorando a veces de agotamiento. Hace 4 años estaba así, embarazada de mi segunda hija. Y pude. Como todas. Como todos. Con la inmensa suerte de tener una pareja maravillosa. Pero hoy sigo mirando atrás y pensando '¿cómo pude?'", escribe la presentadora, que ha contado con un enorme recibimiento por parte de sus seguidoras.

La publicación ha causado sensación y cuenta con una gran acogida y respuestas de mujeres que opinan lo mismo, o están pasando por una situación similar. Chaparro, que pasó de los informativos de fin de semana, al boletín del mediodía, es una de los rostros más identificativos de las noticias de Mediaset y no duda en mostrar el buen momento tanto profesional, como personal que está atravesando. A finales de marzo publicaba su primera novela, No soy un monstruo, que ha sido galardonada con el Premio Primavera de Novela 2017 y que ha recibido una gran aceptación.