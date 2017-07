David Muñoz, duramente criticado en Londres

La aventura gastronómica británica del chef David Muñoz (37 años) no ha parado de recibir numerosas críticas desde que su restaurante se inaugurara. StreetXO Londres abría por primera vez lleno de problemas; primero con las obras del local, y después con la elaboración de la carta del restaurante, que sacó de quicio al cocinero.

El marido de Cristina Pedroche no ha sido bien acogido por los críticos ingleses, a pesar de contar con tres estrellas Michelin. Fay Maschler, una de las principales críticas gastronómica del Reino Unido cuyas opiniones vierte en el diario Evening Standard, ha puesto verde el negocio millonario de Muñoz.

Tan solo una estrella -sobre cinco- le ha concedido Fay Maschler al restaurante español. "Las sillas y las banquetas están a una mala altura", comienza la publicación, "la decoración excéntrica del restaurante y el bullicio no deja lugar a la conversación", apunta la crítica culinaria. Aparte de hacer especial hincapié a la elevada voz de los camareros, se centra también en su atuendo, denunciando el uniforme de camisas de fuerza de estos: "Es ofensivo y hasta cuestionable legalmente", dice la periodista.

Pero sigue. David no gana para disgustos. Sus estrambóticos platos, pero sobre todo, nombres, confunden a los críticos. No saber qué pedir es uno de los (tantos) problemas encontrados según la publicación. Originales o no, el chef madrileño nombra sus creaciones con títulos como "Ramen Hong Kong Madrizzzz" o "Enjoy a Trip Between Andalusian [sic] and Bangkok’s Beaches", que hacen imposible adivinar siquiera qué se esconde tras el misterioso nombre.

Fay Maschler concluye haciendo una especial mención a la elevada cuenta, que "es probablemente el doble de lo que debería ser, pero el ruido hace imposible discutirla", recalca la crítica. Además, apuntilla el artículo menospreciando los avances en la gastronomía inglesa por parte del chef.

Crítica tras crítica para el chef

Aunque David Muñoz ya permite los comentarios en sus redes sociales, hace un mes recibió un aluvión de críticas por promocionar su local cuando sucedían los últimos atentados yihadistas.

Ante la gran cantidad de comentarios negativos, el tres estrellas Michelin decidió imponer la ley del silencio entre todos sus seguidores: ya nadie podía comentar en ninguna de sus fotografías. Algo, que no ha durado ni siquiera un mes.

