La entrevista 'secuestrada' de Bertín a Feliciano depende de Alba Carrillo

Telecinco sabe que dejar la entrevista que Bertín Osborne le hizo a Feliciano López (35) para después de verano, teniendo a Alba Carrillo (30) en Supervivientes, es desaprovechar una oportunidad. Por eso no es de extrañar que la cadena haya decidido programar un especial de Mi casa es la tuya con esta entrevista para las próximas semanas.

Feliciano López y Alba Carrillo, el día de su boda. Gtres

Eso sí, todavía no hay fecha cerrada. Todo dependerá de cómo le vayan las cosas a la modelo en el reality. Si la joven consigue llegar a la final, este especial no se programaría hasta entonces. De ser expulsada, se adelantaría para así aprovechar al máximo que está de actualidad. La cadena de Fuencarral quiere aprovechar el momento de la salida de la modelo y de paso recordarle las declaraciones que ella ha dado sobre Feliciano durante su estancia en la isla y cruzarlas con las que él ha ofrecido en su entrevista con Bertín.

De esta manera, reavivarían una polémica que serviría para ver posteriormente a Alba o a su madre sentadas en el plató de Sábado Deluxe para contestar al tenista. O a su madre o hermano, pues también participaron en la entrevista con Bertín.

De momento, según se ha podido ver en la promo que ha emitido la cadena, no parece que López quiera entrar mucho al trapo de las preguntas del presentador. “Este canijo es un fan de Supervivientes que se los ve todos. Lo que más le divierte es tu consuegra”, le dice Bertín a la madre de Feliciano. Ésta, con una risa nerviosa, responde con un “Uy, ¡madre mía!”, mientras que el hermano del tenista da la razón a Bertín: “Lo reconozco, es verdad”. Feliciano por su parte, se ríe: “Corramos un tupido velo”.

Hace sólo unas semanas, en una entrevista con EL ESPAÑOL, López confesaba que no le estaba afectando mucho lo que estaba pasando. “Mucha gente me pregunta. Me afecta que gente que no me conoce hable de mí, que utilicen mi nombre, que digan cosas en televisión sin tener ni idea… Pero al final, más que por mí, es por mi familia. Las personas que me quieren sufren más que yo con toda esta situación”.

“Yo estoy viajando por el mundo, dedicándome a algo que me encanta y que me mantiene ocupado y entretenido. La verdad es que no tengo ni tiempo ni ganas de buscar qué han dicho o qué han dejado de decir. La temporada pasada, que fue justo el año de mi separación, jugué bastante bien. El tenis me sirvió para olvidarme de todo y dedicarme a lo único que sé hacer en la vida, que es darle a la pelota con una raqueta”, añadía.