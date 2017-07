Amaia Salamanca convulsiona la red por su extrema delgadez

Un top con los hombros al descubierto fue la prenda de la discordia. Amaia Salamanca (31 años) y Ricardo Gómez (23) se encuentran promocionando La Orestíada, una obra de teatro bajo la dirección de José Carlos Plaza, que estrenarán próximamente en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La pareja acudió esta semana a El Hormiguero para darla a conocer e, inevitablemente, uno de los dos protagonistas 'resaltó' más. El top color botella que vestía la actriz permitió ver la rápida recuperación (y excesiva para algunos) que ha tenido la actriz después de dar a luz a su tercer hijo. Tras estar un par de meses apartada de las pantallas, Salamanca se ha reincorporado a los focos y el aspecto físico que mostró ha encendido Twitter, que comenzó a criticar la figura de la actriz desde el mismo momento en el que apareció en el programa.

"Que alguien le dé un filete con patatas", dice unos de los usuarios. Redes sociales

La representación de la tragedia clásica pasó completamente a un segundo plano cuando el aspecto de Salamanca despertó a los internautas, que se mostraron preocupados con el estado físico de la actriz. "Madre mía la anorexia de Amaia Salamanca", decía uno de los usuarios, mientras otro pedía "un filete" para la actriz.

La actriz subió esta instantánea a su Instagram y recibió un aluvión de críticas. Redes sociales

Un ajustado atuendo que dejaba al descubierto las clavículas y brazos de la que en su día fue Claudia en Sin tetas no hay paraíso y que, según sus seguidores, "poco queda de ella". Aunque la mayoría de comentarios giraron entorno a la drástica bajada de peso de Salamanca, hubo muchos internautas que no dudaron en defender a la actriz. "Me gustaría ver los cuerpos que hay detrás de esas pantallas. Envidiosos", decía una. "Que Amaia Salamanca esté delgada, no quiere decir que tenga anorexia", le defendía otra.

Confesiones fuera de la báscula

Aunque sí es verdad que la actriz ha sufrido una bajada de peso importante, no fueron los únicos momentos de la noche en los que los internautas centraron su atención. Mientras Ricardo Gómez se mostraba natural ante las cámaras confesando que él fue quien arruinó la pasada fiesta de los Goya del director Juan Antonio Bayona, Amaia Salamanca descubrió a los espectadores la cantidad de veces que le han confundido con diferentes celebrities. Una de ellas, con la cantante Edurne (31). Una curiosa situación de la que la actriz, al ver la inocencia de la niña que se lo preguntó, no supo salir: "No pude decirle que no, me hice pasar por Edurne", contó Amaia entre risas.