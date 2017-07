Gerard Piqué pierde 15.000 dólares jugando al póker durante la boda de Messi

Tres días después del enlace matrimonial entre Leo Messi (30 años) y Antonella Roccuzzo (29) en Argentina, su boda sigue generando titulares. La atención mediática se centra ahora en una de las pareja invitadas, Shakira (40) y Piqué (30). Después de las críticas recibidas al desafortunado modelo que lució la cantante colombiana, en el que ya ha sido considerado como uno de los eventos del año, ahora es el turno de su pareja, el futbolista del Barcelona, quien ha perdido más de 15.000 dólares en el casino donde se celebraba la fiesta postboda. Y es que celebrar un enlace en un gran complejo dedicado al juego tiene su riesgo. Sobre todo si las personas a las que invitas no tienen problemas de dinero.

El futbolista Gerard Piqué y su pareja Shakira. Instagram

Romina Freijomil, la gerente del complejo hotelero, ha sido la encargada de desvelar esta información a los medios de comunicación. No se han podido desvelar más detalles de esa noche ni de lo que gastaron el resto de los invitados en el casino debido a un contrato de confidencialidad que se firmó previamente al 'sí, quiero'. "La familia quería mucha privacidad de su evento y había que respetarla como profesionales que somos todos", aseguró. Lo que sí pudo confirmar es que Piqué no estuvo solo derrochando dinero. Fueron varios jugadores los que llegaron a la sala Vip del casino, según explicó, "por pasillos internos".

AFICIONADO AL PÓKER

Hace un año Piqué acaparó todos los titulares al participar en un torneo de póker por el que tuvo que pagar 25.000 euros solamente por su inscripción en el casino de Barcelona. Como ahora, en aquella ocasión le fue mal y volvió a casa con las manos vacías. Aún así el defensa del club azulgrana defiende este juego: "El póker te da algo que el fútbol no te puede dar. Si tú eres novato y no tienes ni idea de jugar al fútbol, no tendrás nunca la posibilidad de jugar contra Messi y Cristiano, a no ser que te aparezca la virgen y ganes algún sorteo. En el póker puedes jugar contra los mejores del mundo siendo un novatillo y no sabiendo de esto", dijo en el programa de José Ramón de la Morena dos años atrás.

Durante una partida póker.

También aclaró que para él uno de los mejores momentos del año Piqué afirmó que uno de los mejores momentos del año para él es cuando acaba la Liga en verano y se va "a participar en el mundial de póker" a Las Vegas, donde encuentra "una experiencia distinta, con 8.000 personas jugando".

No todo han sido derrotas para el futbolista. También se ha embolsado grandes cantidades de dinero con su destreza en los naipes. En 2011 se embolsó más de 40.000 euros en un torneo en el casino de la Ciudad Condal.