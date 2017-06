Embargan el 80% del sueldo a Kiko Matamoros

El nombre de Kiko Matamoros (60 años) apareció este viernes en la lista de famosos que debe dinero a Hacienda. La cifra ascendía a nada menos que un millón de euros, una cantidad que según contó el colaborador tiene muchos detalles por matizar.

"Es una deuda que arrastro con Hacienda desde hace cuatro años. En su momento sufrí una inspección de tres empresas y en el periodo de los cuatro años que son investigados se deduce, según Hacienda, que tengo un débito con ellos de 250.000 euros aproximadamente", explicaba el marido de Makoke (47) en el programa de Sálvame. "A partir de ahí, sufro una doble imposición porque ellos entienden que ese dinero era de unas sociedades unipersonales o limitadas en las que yo era el administrador y entienden que el beneficiario de esas sociedades era yo y entonces me lo aplican al IRPF. De manera que tengo que tributar dos veces por el mismo impuesto", algo que el colaborador a calificado como "una barbaridad".

Kiko Matamoros tiene que trabajar día y noche en los platós para poder pagar la deuda. Gtres

Debido a la interpretación que hace la Agencia Tributaria de su ejercicio económico, Matamoros apunta que "esa cantidad se convierte en 400.000 euros y al aplicar el recargo y los intereses, te sale la cantidad millonaria que se publicó el viernes". Esa deuda que entiende Hacienda es el motivo por el que Kiko tiene el sueldo embargado en un 80 por cierto: "Desde hace cuatro años me están embargando el 80% de mi sueldo. Yo vivo tan solo con el 20 por ciento de lo que gano. Por lo tanto, estoy tributando como el que más" confesaba a Pilar Eyre (65).

"A mí también me sorprende verme en el Telediario de La 1 como si fuera un gran defraudador", se quejaba el Matamoros en directo. Y ante tanta presión mediática ha señalado que podría haber alguien interesado en que su nombre saliera entre los más morosos de España: "A veces creo que hay una mano negra, una persona con nombre y apellidos, detrás de este encono", afirmó sin querer dar más datos. Y es que sospecha que su posición de estar cada tarde en televisión y tener la influencia y el carácter que desprende es el principal motivo de su problema de deuda, pero no ha mostrado ninguna preocupación al respecto: "Caigo mal a mucha gente porque parezco chulo, porque vivo bien, porque mi trabajo me gusta, porque tengo una mujer cojonuda, porque me voy de vacaciones".

Sus compañeros de plató le aconsejaban que reclamara a la Agencia Tributaria porque podría conseguir una solución: "Ya lo hice y lo desestimaron y no tengo más ganas de seguir peleando aunque sé que hay compañeros que después de diez años han ganado en el Supremo. Pero como dentro de diez años tengo más posibilidades de estar en otro barrio que seguir aquí con vosotros, he decidido no luchar. No lo voy a pagar", sentenció desde su silla de Sálvame.

