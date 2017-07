Los orígenes de Cristina Pedroche como camarera del Lolita, un bar de Getafe

Hoy es una de las caras más conocidas de la televisión y una de las mujeres españolas con más seguidores en las redes sociales. Pero no siempre fue así. Cristina Pedroche (28 años) nunca ha renegado de sus orígenes humildes y JALEOS ha sabido que la presentadora comenzó sirviendo copas en un bar de Getafe. Fue uno de sus primeros trabajos hace ahora 9 o 10 años.

Lolita es como se conoce al pub de este municipio del sur de la capital donde la de Vallecas trabajó durante cuatro meses. Está situado en el centro de la localidad y es uno de los que más personas congrega durante los fines de semana. "Ella empezó antes de unas Navidades. Tenía un novio metre en la sala Moon en Moncloa y le quería regalar algo para el día de los Reyes magos con el dinero que sacara", asegura a EL ESPAÑOL otro de los camareros que compartió barra con Pedroche. Uno de los dueños de este local también corrobora los hechos. De hecho, la historia de que Cristina Pedroche fue una de las camareras de la sala en sus inicios es una de las anécdotas más comentadas entre sus clientes.

"Era una chica muy simpática y agradable. En el bar no se arreglaba mucho porque decía que ella estaba allí por su trabajo y no por su físico. No solía utilizar tacones e iba siempre en zapato plano o manoletinas", relata la misma fuente. Una imagen que dista mucho de la que presenta actualmente la mujer del chef David Muñoz (37).

Cristina Pedroche en sus inicios en televisión.

Por aquel entonces Cristina Pedroche compaginaba su trabajo de camarera con algunas campañas publicitarias. "Ya era muy guapa y resultona en aquella época. Recuerdo que nos contó que había hecho una campaña para Terra Mítica". La propia presentadora reveló en una entrevista que a sus 16 años empezó a hacer fotografías para catálogos para poder pagarse algunos de sus caprichos.

Cristina Pedroche y David Muñoz. Redes sociales.

A Pedroche también le dio tiempo en esos años a sacarse dos títulos universitarios el de Administración y Dirección de Empresas y el de Turismo. Dio el salto a la televisión cuando entró a sustituir a Pilar Rubio (39) como reportera en el programa Sé lo que hicisteis. Encadenó un trabajo con otro hasta alcanzar la popularidad con la que cuenta en la actualidad. En 2015 se casó con su pareja David Muñoz y aunque ambos han expresado su deseo de convertirse en padres de momento están volcados en sus respectivas carreras profesionales.