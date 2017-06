Tamara Gorro arremete contra Alberto Garzón: "¿Tú quién eres para decir lo que tengo que hacer?"

La decisión de Ciudadanos de registrar una proposición de ley para regular el derecho a la gestación subrogada ha sembrado la polémica después de que algunos partidos se hayan manifestado en contra. En el otro lado del ring se encuentran numerosos famosos que han recurrido a esta técnica para tener hijos, aunque lo han hecho en el extranjero. La guerra abierta entre unos y otros está servida y ya se ha cobrado sus primeras víctimas: Alberto Garzón (37) y Tamara Gorro (30).

Esta última se ha mostrado muy molesta con las declaraciones del líder de Izquierda Unida, que se oponía al modelo de vientre de alquiler en nuestro país. "Me parece vergonzoso lo que dice", afirma Gorro en conversación con EL ESPAÑOL. "Me molesta mucho, y eso que yo no soy abanderada de nada. Simplemente hago lo que me gustaría que hicieran por mí. Esto es una cortina de humo, un tema en el que se meten porque hay intereses, pero deberían preocuparse por cuestiones más urgentes como el incendio de Huelva o los desahucios", explica a este medio.

Gorro tuvo a su primera hija mediante gestación subrogada y ahora está embarazada. Gtres

Y es que Gorro no ha dudado en mostrar su cabreo en las redes sociales. "Estoy hasta las narices de que nos tengan que tapar la boca a las personas que realmente queremos luchar por algo (...). Si un hijo suyo o un familiar necesita un riñón, verás como acepta esa donación. ¿Pero tú quién eres para decirme a mi lo que tengo que hacer yo con mi cuerpo? Yo estoy al lado de todas las personas que siguen y luchan con ello (...). Yo no gano nada, salvo que mucha gente consiga lo que yo un día conseguí: la felicidad", escribía la extronista de Mujeres y Hombres y viceversa visiblemente enfadada.

Gorro aludía directamente a las declaraciones que Alberto Garzón realizaba en Twitter y en las que manifestaba su oposición directa a la iniciativa de Ciudadanos. "En Izquierda Unida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en 'incubadoras' para los ricos".

En @iunida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en “incubadoras” para los ricos. — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de junio de 2017

La lucha de Tamara Gorro

La batalla emprendida hace años por la colaboradora es la misma que otros muchos famosos que han terminado recurriendo a la gestación subrogada para poder cumplir su sueno de convertirse en padres.

En el caso de Gorro, después de haber dado la bienvenida a su hija Shaila y tras muchos tratamientos, la mujer del futbolista Ezequiel Garay ha conseguido quedarse embarazada y podrá tener a su segundo hijo no mediante gestación subrogada, sino dando a luz ella misma al bebé.

