Las secuelas de Rosanna Zanetti tras el secuestro exprés que sufrió

Rosanna Zanetti (29) no puede evitar emocionarse al hablar de su tierra natal. No lo hace solo por los recuerdos que tiene de allí, sino, sobre todo, por la dura situación que atraviesa Venezuela en la actualidad. La novia de David Bisbal (38) ya abrió su corazón hace un año en sus redes sociales donde contó que con apenas 20 años sufrió un secuestro exprés. Lo que no había contado hasta ahora, y mucho menos en televisión, son las secuelas que le dejó ese episodio.

"Me paré con el coche y en menos de tres segundos dos personas que habían parado detrás de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza. Nos metieron en su coche y nos dieron vueltas por toda Caracas", así comenzó el relato de Zanetti en el programa Espejo Público. La modelo conducía junto a su entonces pareja por la capital venezolana cuando ocurrió todo sin previo aviso. El tiempo transcurrió muy lento para las víctimas que fueron testigo de cada paso que dieron los secuestradores: "Recuerdo escuchar las conversaciones con nuestras familias a las que le pedían dinero. Fueron tres o cuatro horas eternas. Mi familia y la familia de la que era mi pareja tuvieron que pagar un rescate".

1 de Septiembre #tomadecaracas por el #revocatorio2016 #democracia Unidos todos en oración por Venezuela 💛💙❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 4:12 PDT

A pesar de no ser mucho tiempo el que permaneció cautiva, el shock del suceso consiguió asustarla tanto que le daba miedo volver a pisar la calle: "Estuve mucho tiempo en casa sin poder salir y sin hacer vida normal, con paranoia". Y en la actualidad permanecen esas secuelas en forma de rutinas de precaución adquiridas casi de forma inconsciente: "Ya te queda para siempre la costumbre de dar muchas vueltas con el coche antes de entrar en casa para comprobar que no te están siguiendo".

Ese temor de que le pudiera volver a pasar y para superar el miedo, decidió meterse en un grupo de terapia: "Acudí a unas charlas para personas que han vivido situaciones similares". Y gracias a ello, hoy es más fuerte y reivindica desde el otro lado del Atlántico la libertad para Venezuela y la necesidad de derrocar el régimen de Nicolás Maduro.

V e n e z u e l a 💛💙❤️ #venezuelalibre #nomasdictadura Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 10:33 PDT

[Más información: Los famosos hacen piña y cargan contra la "dictadura" de Nicolás Maduro]

"Tengo familia viviendo allí... Mi madre, mi hermano, mis tíos viven allí y participan activamente en las marchas", explicaba en el programa de Antena3 sin poder contener las lágrimas. Rosanna ya contó en el vídeo que colgó en su Instagram el pasado mes de septiembre que la situación de Venezuela es "mucho peor de lo que se ve en televisión, faltan alimentos, medicinas y la gente vive en una auténtica dictadura", por eso ha querido, esta vez, alzar su voz en los medios, pero no como novia de Bisbal, sino como venezolana preocupada por el presente y futuro de su país.