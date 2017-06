Toño Sanchís le hace la cobra a Toñi Moreno

Toñi Moreno (44 años) resumió, sin darse cuenta, la entrevista concedida por Toño Sanchís (43) en el programa Viva la Vida: "Toño, contéstame a algo, por favor. No sabes la frustración que tengo esta tarde contigo". Y es que el que fuera representante de Belén Esteban (43) hizo la cobra a la mayoría de las preguntas de la presentadora y de los periodistas colaboradores del espacio televisivo. No asumió error alguno pese a que la sentencia ha sido favorable a su exrepresentada, tampoco desveló cómo piensa afrontar la condena de casi 600.000 euros y ni siquiera detalló cómo se fraguó su gestión económica de los asuntos de la de San Blas.

"Si Belén quieren ejecutar la sentencia, que lo haga, aunque en mi opinión está basada en suposiciones. Ahora no me planteo el tema económico. Yo lo que quiero es luchar para que salga la verdad. No me he planteado que pueda perder la casa donde viven mis hijos, ni la posibilidad de cárcel. No pienso en los 600.000 como para pensar en cárcel", confesaba Sanchís tratando de mantener la calma.

Eso sí, los dardos envenenados apuntaban directamente a la colaboradora de Sálvame y Sanchís aprovechó la oportunidad que le ofrecía la propia Toñi Moreno. "¿Por qué hiciste todo esto, si tenías la representada que todo el mundo quería tener?". "No te creas, porque era un personaje que hubo que trabajar mucho, un personaje que fue a unos carnavales a hacer el ridículo, un personaje que estaba a la baja", espetó el exconcursante de Gran Hermano VIP.

"¿Tú te aprovechaste de ella?"insistió Moreno. "Ella misma lo ha dicho muchas veces, que podía estar drogada, pero no tonta. Siempre ha sabido todo. Preguntar eso me parece una crueldad porque yo lo he vivido con ella. Yo no he sido un representante al uso. Lo que yo he hecho ha sido extraprofesional. Yo no me he aprovechado de ella, yo le he ayudado".

"¿Dónde está el dinero de las sartenes que ella no cobró?", Moreno volvió a la carga. "Compensado con contratos", fue la respuesta de Sanchís. "Esta señora miente porque debe dinero a Hacienda desde el año 2006", prosiguió el representante.

Toño Sanchís es colaborador del programa, pero esta vez se sentó como entrevistado.

Lo que sí reconoció el que durante 9 años se encargó de las gestiones profesionales de Belén Esteban es su situación en desventaja con respecto a la de Paracuellos del Jarama. "Ésta es la primera parte de un partido. Vamos perdiendo, sí, pero yo lo que quiero es la verdad. Yo no quiero ganar tiempo para nada", aseguró no sin antes desvelar que su intención es demostrar que lo que hizo fue en todo momento legal.

"Ella me ofreció cuánto quería obrar por no ser ese representante al uso. Le dije que un 30%. Fue un contrato verbal que acordamos Belén y yo en su día y que establecía, por nuestra confianza, que yo cobraría un 30%. No plasmar eso por escrito fue un error pero tiene la misma solidez que un contrato firmado", reveló Sanchís.

De demandado a demandante

De las pocas novedades que se desprendieron de la entrevista, destacó la intención de Toño Sanchís de demandar al reportero, al cámara y la productora de Sábado Deluxe por "saltarse las normas y grabar a mi hijo en mi casa. Lo que han hecho este fin de semana es una canallada", anunció visiblemente molesto.

"Han pasado la raya, porque desde hace tiempo ha convertido lo que es un tema administrativo en un ataque personal y profesional. Han metido a mi mujer. Ella y yo estamos juntos en esto, para lo bueno y para lo malo. Que se preocupen los demás por su vida que la mía la tengo bien cuidada", espetó el representante con rotundidad.