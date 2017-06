Y Chayo Mohedano abrió la caja de pandora: 'Sálvame', a degüello con ella

Chayo Mohedano (38) era consciente de que volver a Telecinco para promocionar su nuevo single A la que venga traería consigo el peligro de que, dijera lo que dijera, sus palabras serían analizadas en Sálvame.

Y así ha sido. Aunque se mostró muy prudente sobre su conflicto con la cadena y Toñi Moreno le hizo una entrevista amable, en el programa de Jorge Javier Vázquez se han ensañado con la hija de Amador Mohedano.

Chayo Mohedano durante su intervención en el programa Viva la vida.

"La primera que empieza esta guerra eres tú", protestaba este martes Mila Ximénez. "Yo creo que encalas la pared porque tanta creatividad no vale para nada. La primera que pone verde a este programa, a los directores y a nosotros has sido tú. Contra Kiko Hernández, contra mí…".

"Mamá ha comido mucho tiempo de esto y tú también. Ya que sois una familia tan unida, no sé por qué yo tengo cierta información. Tu madre sí ha dicho cosas como que tú le pediste 16.000 euros para un abogado y para que tu padre se arreglara los dientes", continuaba enfadada.

"Me parece bien que os lavéis la carita, pero lo que habéis sido durante mucho tiempo ha sido un circo. Os habéis mordido y acuchillado entre todos", ha añadido antes de burlarse de Chayo por haber dicho que no tenía más buenos recuerdos que malos de Telecinco. "Tú no los tendrás, pero yo sí".

Pero Ximénez no fue la única que atacó a Mohedano. También su ex, Antonio Tejado, aprovechó para recordarle que le debe dinero. "Una persona que va de hija maravillosa no se sienta en un programa a poner fatal a su padre… Eso no es cuidar de los tuyos. Deja ya de marear tanto. A mi también me hace falta el dinero y me debes mucho", dijo.

Mila Ximénez.

"Más buenos recuerdos que malos"

Después de años enfrentada a la cadena en los tribunales, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano regresaba este domingo a Telecinco para presentar su nuevo single A la que venga en Viva la vida, el magacín de Toñi Moreno.

Se rompía así el veto que había caído sobre ella después de que su marido Andrés Fernández interpusiera una demanda contra varios programas de Telecinco con la intención de proteger el derecho a su propia imagen tras emitir la fotografía de su ficha policial.

[Más información: Telecinco indulta a Chayo Mohedano: este domingo se rompe su veto]

Esta guerra judicial, además de que llevó a la salida de Chayo de Qué tiempo tan feliz, también fue responsable de los despidos de Amador Mohedano como consejero de Mujeres y hombres y viceversa, y Rosa Benito como colaboradora de Sálvame.

Chayo Mohedano, en la presentación del musical que interpretó: Habana Pasión Gtres

"Vengo muy contenta de volver a esta casa con algo que va a enganchar", confesaba Mohedano a Moreno, que le preguntó qué recuerdos se le habían pasado por la mente al pisar Telecinco. "Muchos recuerdos, más buenos que malos. Ves a gente que hacía tiempo que no veías, te dan esos abrazos, se alegran de verte. Son recuerdos bonitos".

Preguntada por cómo se encuentra su madre Rosa Benito tras su salida de Sálvame, la cantante dijo que "yo la veo pletórica porque la gente le da cariño. Lo que ella siente cuando sale al escenario son los aplausos, los besos… Todos tenemos nuestro Goliath, pero tenemos cosas buenas en la vida y si nos agarramos a eso seremos mucho más felices".