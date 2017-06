El empresario venezolano al que ennovian con Paula Echevarría: "Tenemos una amistad joven"

Los gestos de Paula Echevarría (39 años) con David Bustamante (35) en la primera comunión de su hija Daniella (8) este sábado evidenciaron el cariño que existe entre ellos, pero nada más. La pareja quiso que su pequeña se sintiera cómoda y arropada por sus padres y actuaron como unos correctos progenitores aunque no como un matrimonio enamorado.

Y solo horas después de que terminara el especial día de Daniella, ya comenzaron a resonar en varios medios razones aún mayores que las que ya conocíamos que han generado la distancia entre Paula y David. Se habla de un tercero en discordia del que apenas se han dado datos, pero el que presentan como un empresario venezolano que sería el que copara ahora el corazón de la actriz. Ya lo dijo entonces el periodista Jesús Manuel Ruiz y este domingo lo recordó Marisa Martín Blázquez. Ahora, varios medios apuntan a un joven empresario venezolano llamado Nicolás Toth, quien reconoce a este medio que tiene una relación con la 'chica Velvet', pero no como la que se plantea.

EL ESPAÑOL ha localizado a Toth y éste no ha dudado en responder a la incógnita de estos días sobre su relación con Paula Echevarría: "Hemos coincidido en varias comidas, por amistades en común, y es una chica muy especial". El empresario afirma que su relación no es tan íntima como la pintan "porque ni siquiera es una amiga con la que hable todos los días", pero sí definiría su relación como "una amistad joven y sana". Personas del entorno de Toth aseguran a este medio que lo de Paula Echevarría "no cuadra".

Nicolás pertenece al círculo de amistades de Eugenia Silva (41), Adriana Carolina Herrera (47), Boris Izaguirre (51) o incluso el matrimonio formado por Emiliano Suárez (40) y Carola Baleztena (37) con los que se reúne a menudo. También es amigo de Vicky Martín Berrocal (44) con quien en su momento se le relacionó también sentimentalmente. En ese sentido el empresario declara a EL ESPAÑOL que la noticia sobre su idilio con Paula Echevarría no le sorprende porque "ya está acostumbrado a que le relacionen con otras" y por eso "sigue su día a día con normalidad" y sin alterar su rutina.

Además, Nicolás ha sido rotundo con este medio: "Si estuviera con ella, te lo diría". Y es que el venezolano no es un personaje que suela aparecer en las revistas y únicamente se ha visto salpicado por la ruptura de David Bustamante y la actriz debido a quienes han querido ver en sus fotos juntos algo más que una amistad. Pero mientras el corazón de Toth permanece intacto, el del cántabro no está pasando por un buen momento.

Así lo hizo saber la periodista Marisa Martín Blázquez (52), quien fue la primera en hablar de un empresario venezolano que estaría formando parte de la vida de Paula, y que no ha sentado nada bien al cantante, que ve cómo su separación es algo que ya no tiene vuelta atrás. Un hecho que expuso de manera más que contundente Kiko Matamoros (60) este lunes en el plató de Sálvame donde afirmó que Bustamante "se está comportando como un pardillo creyendo que ella todavía puede darle una oportunidad. Sin embargo, ella sabe lo que hace y su separación definitiva la tomó hace mucho tiempo. Parecía una crisis más de tantas otras, pero tras unas informaciones que me contó su entorno tengo más que claro que esto no tiene vuelta atrás".