Isabel Castell, la directora de banco que se ha convertido en chica Interviú por una semana

No cree que nadie pueda reprocharle nada. Isabel Sánchez Castell (32 años) 'Miss Castell' en su faceta como modelo, no se arrepiente de la portada que ha protagonizado esta semana en la revista Interviú que la ha lanzado a la fama. No obstante, reconoce que "está abrumada por la repercusión que ha tenido y necesita tiempo para centrarse", según ha confesado a EL ESPAÑOL.

Muchos medios la están llamando estos días porque su perfil no es nada usual. De 8:00 a 15:00 es una ejecutiva de los pies a la cabeza. Una directora de sucursal del Banco Sabadell en el centro de Madrid que trabaja detrás de un ordenador. Pero cuando llega la tarde, abre el baúl de atrezzo y escoge entre sus diminutos disfraces el que mejor se adapta a su estado de ánimo: está el de torera, monja, sirenita o el bañador de Pamela Anderson. Todos, sobra decirlo, en su versión más sexy. Su instagram es un infinito álbum con fotografías llenas de color, producción y desnudos.

La joven, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Políticas (con especialidad en Relaciones Internacionales) ha dicho en su entrevista en Interviú que ella "no habría comprado nunca participaciones preferentes ni lo habría aconsejado", y ha desvelado que algunos amigos de otras entidades "las compraron porque era un tema de objetivos".

Tampoco se ha mordido la lengua para hablar del rescate a la banca española, al que ha calificado de ser un "saco perdido que no recuperaremos nunca". En cuanto a la adquisición del Banco Popular por parte del Banco Santander, también ha considerado que "era un secreto a voces".

Su aparición en la revista con un tanga negro de encaje que dejaba ver todos sus tatuajes, ha provocado un buen revuelo en el banco, donde muchos de sus compañeros no conocían su faceta como modelo. También han sorprendido sus declaraciones, aunque ninguno de sus superiores le ha reprochado nada de momento.

La directora de sucursal ya ha hecho bastantes trabajos como modelo y es una mujer polifacética, con experiencia en moda, publicidad y 'acting'. Así es como se define en distintas páginas de fotografía y moda como Litmind, donde también se encuentran sus medidas: 90/63/89, 1,65 metros de estatura, talla 36 y pie 37.