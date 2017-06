Elena Ballesteros se casa un año después de su polémica ruptura con Dani Mateo

Elena Ballesteros (35 años) ya solo llora de felicidad. Hace apenas un año la actriz sufría una difícil ruptura con el humorista Dani Mateo (38), con quien se casó en agosto de 2010. Una fotografías en las que su todavía marido aparecía en actitud cariñosa junto a otra mujer dinamitaron del todo su relación, por lo que comenzaron sus trámites de divorcio el 8 de julio 2016. En esa misma fecha, pero este año, es cuando la actriz se casará con el que afirma es "el hombre de su vida".

Ballesteros pasó por una etapa complicada tras la separación de Mateo y ella misma se negaba a ocultarlo en los diferentes eventos a los que acudía, en los que, a pesar de poner una sonrisa en su cara, dejaba claro con sus declaraciones que no pasaba por un buen momento. Sin embargo, gracias a esa 'mala racha' pudo retomar el contacto con su mejor amigo de la infancia y dar pasos más allá en su relación.

El propio Dani Mateo se dio cuenta de la buena conexión entre ellos cuando aún estaban casados: "De este hombre sé que te enamorarías", le dijo el humorista refiriéndose a Juan Antonio. La actriz ha contado a la revista ¡HOLA! cómo surgió su nuevo romance, aunque asegura que su prometido ya se le declaró con tan solo ocho años a voz en grito en una playa de Alicante donde veraneaban.

La actriz cuenta que perdió el contacto con su mejor amigo una vez tomaron rumbos diferentes en la edad adulta. Mientras ella conseguía papeles en la televisión, él se consagraba como biólogo y trabajó como profesor de universidad, además de crear una empresa. Sin embargo, su reencuentro se fraguó gracias a una foto. Juan Antonio le envió una imagen de su sobrina recién nacida y Elena le contó que acababa de separarse y que lo estaba pasando muy mal. La respuesta de su amado fue rotunda: "Tengo trabajo, pero me da lo mismo, voy donde estés. Si tú necesitas que esté a tu lado, lo estaré incondicionalmente". A pesar de esta preciosa declaración, la actriz aún no se había dado cuenta de lo que sentía por él.

En una cita con su coach, Elena comenzó a enumerar los valores que debía tener su hombre ideal y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya le conocía y que era su gran amigo Juan Antonio. Éste viajó a Londres para estar con ella aunque le aclaró que no pretendía meterle prisa: "No quiero forzarte a nada, ni que sientas que me aprovecho de nada". Pero ya era tarde porque la actriz lo tenía claro: "Juan, creo que estoy enamorada de ti".

Así, cual cuento de hadas, como ella misma ha calificado, pondrán el final feliz dándose el 'sí, quiero' el 8 de julio en Altea. Será la tercera ocasión que Elena vista de blanco y espera que sea la definitiva. En cuanto a los detalles del enlace solo ha contado que "no va a ser una boda muy grande, va a estar únicamente la gente que de verdad quiera acompañarnos y que entienda el amor que sentimos el uno por el otro".