El turno de David Bustamante: el lunes rompe su silencio con Risto Mejide

Giro completamente inesperado de los acontecimientos en la separación de David Bustamante (35 años) y Paula Echevarría (37). Si hace unas semanas era la actriz la que rompía su silencio en un programa 'amigo' como El Hormiguero, este lunes será el turno del cantante, aunque sorprendentemente será en Telecinco.

Pero ahí no se queda la cosa. Y es que no es que el cántabro rompa su silencio en una cadena con la que ha tenido más de un encontronazo, es que lo hará nada más y nada menos que en un programa en el que será inevitable que hable de amor: All you need is love… o no.

De hecho, como ya se ha podido ver en la promo con la que la cadena calienta el programa del próximo lunes, su presentador Risto Mejide le pregunta si alguna vez ha tenido el corazón tan hecho polvo que no le ha apetecido cantar. Una cuestión ante la que el cantante asiente y se muestra con cierta inquietud.

Está claro que la entrevista de Mejide versará más sobre el amor que sobre la separación de la pareja. Pero, al igual que ocurriera hace unos días con Bárbara Rey, el publicista es experto en preguntar al invitado con segundas intenciones, algo de lo que no resulta fácil escapar.

No obstante, se ha dicho que Echevarría y Bustamante tienen firmado un pacto de confidencialidad en el que si uno de los dos da detalles de la vida personal e incluso profesional del otro debería compensar al susodicho con 100.000 euros.

El cántabro podría optar por la postura de su expareja de no entrar demasiado en el juego y repetir lo que ella ya ha dicho en más de una ocasión. “Hay que dejar que el tiempo ponga todo en su sitio, que todo fluya. Es lo mejor que se puede hacer”.

Una relación tirante

La relación de Bustamante con Telecinco no ha sido del todo ideal durante los últimos años. De hecho hace unos años el cantante acusó a la cadena de ofrecer un cheque en blanco para que hablaran mal de él. “No es la primera vez que esta cadena me hace una campaña de desprestigio”.

Entonces los medios hablaron de que Telecinco quería vengarse del triunfito por haber rechazado una oferta económica para ser coach de La Voz e intérprete del himno de la Selección para la Eurocopa, ya que prefirió ser juez de El Número Uno, en Antena 3. Años más tarde, con las aguas más calmadas, Bustamante hacía las paces con la cadena acudiendo a promocionar su octavo disco a Hable con ellas, programa de la productora de Sálvame (La Fábrica de la tele).