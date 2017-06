La fiesta íntima y privada con la que los amigos de David Delfín le homenajearán este fin de semana

Los amigos de David Delfín y Bimba Bosé han cerrado filas en torno a sus respectivas parejas, Pablo Sáez (29 años) y Charlie Centa (25). Tanto es así que les visitan casi a diario y se turnan para no dejarles solos. Son dos más en el grupo de íntimos en el que figuran, entre otros, Mario Vaquerizo (42), Alaska (53), Topacio Fresh (43), Bibiana Fernández (63) o Félix Sabroso.

EL ESPAÑOL ha podido saber que este fin de semana, cuando se cumpla una semana del fallecimiento del modisto, se reunirán todos para homenajearle en una celebración tranquila e íntima. Únicamente los amigos más cercanos al diseñador y su pareja se encontrarán en casa de uno de ellos. "Recordaremos anécdotas, nos abrazaremos y celebraremos la vida. Por suerte tenemos 15 años de anécdotas, aunque nunca nada va a cubrir ese vacío que tenemos", confiesa Topacio Fresh a este medio.

Quien tampoco faltará al homenaje serán Alaska y Mario Vaquerizo. No pudieron estar en la capilla ardiente, por eso para ellos esta cita es muy importante. "Pablo no estará solo ese día. Tanto él como Charlie están completamente integrados en nuestras vidas y no vamos a dejarles solos", nos asegura Alaska.

Este miércoles muchos de ellos coincidieron durante el preestreno de la película Pieles, dirigida por Eduardo Casanova (26), otro de los grandes amigos de Defín. "Venimos de un fin de semana en el que tuvimos una triste despedida, pero hemos festejando el nacimiento de otra cosa. La vida es así", indica Topacio.

Entre los motivos que les han llevado a organizar este encuentro, además de recordar a Delfín como él siempre hubiera querido, con alegría, está reunir a aquellos amigos que no pudieron despedirse del diseñador el pasado fin de semana por razones laborales. Concretamente, Alaska y su marido, Bibiana y Félix Sabroso, que el pasado fin de semana se encontraban en Valencia en plena gira teatral. Durante la función, eso sí, quisieron homenajear a su amigo, encargado por cierto del vestuario de la obra.

"Fue precisamente gracias a él por lo que Mario y yo empezamos a trabajar en la obra de teatro, así que siempre le estaremos agradecidos. Él también era parte de la compañía, estuvo en el proyecto desde el principio", explica por su parte Alaska, quien revela que a Delfín le hubiera encantado estar en el preestreno del filme. "Adoraba a Eduardo (Casanova). Yo no tenía ninguna gana de venir, pero pensé que debía estar. Además, Eduardo ha llevado la ropa de David maravillosamente bien".

El preestreno de la nueva película de Eduardo Casanova se convirtió en una especie de homenaje, ya que allí acudieron gran parte de sus amigos. "Tanto él como Bimba estarían aquí encantados de la vida. Últimamente nos vemos en eventos muy tristes y lo que hay que celebrar es la vida. Al menos ahora están juntitos", se lamenta por su parte Silvia Superstar (47), amiga personal de Bimba Bosé.

Por otro lado, y pese a no ser amigos, la diputada socialista Carla Antonelli (57) ha sentido mucho el fallecimiento del diseñador. "La noticia te impacta porque hay tanta gente joven que nos deja: Zerolo, David, Bimba, Chacón... y no te lo crees".

El modisto fallecía el pasado sábado por la noche en su domicilio y rodeado de sus seres queridos. Lo hacía a los 46 años y tan sólo cinco meses después de su amiga Bimba Bosé, también desaparecida tras luchar contra un cáncer. La capilla ardiente se instaló en el Museo del Traje de Madrid y, posteriormente, los restos mortales de Delfín eran trasladados hasta su localidad natal, en Málaga.