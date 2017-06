Cristina Pedroche, tras los pasos de Pilar Rubio... Ahora también actriz

La carrera profesional de Cristina Pedroche(28) está inevitablemente relacionada con la de Pilar Rubio (39). Y es que no hay que olvidar que la joven de Vallecas fue la elegida a través de un casting para sustituir a la actual colaboradora de El Hormiguero como reportera en Sé lo que hicistéis allá por 2010.

A partir de ahí, podemos encontrar bastantes similitudes entre las carreras de ambas. Para empezar, tanto la una como la otra pasaron de ser reporteras de dicho programa a presentadoras y estrellas de una cadena. En el caso de Rubio de Telecinco, mientras que el de Pedroche de Antena 3 y laSexta.

En lo que se refiere al éxito de los programas presentados por ambas, tampoco hay muchas diferencias. Mientras Rubio se estrenó en Telecinco presentando ¡Más que baile! con unos datos aceptables, Pedroche hizo lo propio al frente de Pekín Express, que aunque no arrasó en audiencia, consiguió la renovación por una segunda temporada.

Sin embargo, sus siguientes trabajos como presentadoras fueron unos auténticos fracasos. Tras Más que baile, la mujer de Sergio Ramos se convirtió en maestra de ceremonias de Cántame una canción, un talent show infantil que fue cancelado tras tres programas. Era el principio de su declive en Telecinco. Pocos meses después, Operación Triunfo 2011 tenía que ser cancelado tras sólo cinco galas tras sus malos datos de audiencia. A este traspié también le seguirían XXS y Todo el mundo es bueno, que también fracasaron en audiencias.

En el caso de Pedroche, su debut como presentadora de un talent también se saldó en fracaso. La joven se hizo cargo este año de Tú sí que sí, la enésima versión de Tú sí que vales, obteniendo unos datos negativos de audiencia.

La interpretación

La siguiente similitud profesional entre ambas la encontramos en sus deseos por probar suerte en la interpretación. Mientras Rubio debutó en el cine con Isi/Disi: Alto Voltaje en 2006, Pedroche hará lo propio este año en la comedia Sin filtro, según informa Vertele.

Curiosamente, la cinta en la que participó la colaboradora de El Hormiguero estaba protagonizada por Santiago Segura, que será el encargado de dirigir a Pedroche en su primera incursión en la gran pantalla tras haber realizado cameos en Águila Roja, Aída o La que se avecina.

No obstante, mientras Pedroche ha confesado que probar suerte en la interpretación es uno de sus sueños y metas profesionales, Rubio ha descartado completamente volver a participar en una serie o película tras el sonoro fracaso de Piratas.

“Me han llegado propuestas para series y para películas. Lo primero es que no me da la vida y sobre todo me siento más cómoda haciendo otras cosas”, confesaba a Bluper hace unas semanas.