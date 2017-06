Ronaldo: "Mis fiestas eran mejores de lo que la gente se podía imaginar"

"Algunos recuerdan mis fiestas más que mis goles. A mí lo que me gustan son los goles... y las fiestas. La gente se las imagina pero no tienen ni idea de lo buenas que eran". Así comenzaba el brasileño Ronaldo Nazario de Lima (40 años) su intervención, este martes por la noche en El Hormiguero. Unas palabras que, aunque no son desconocidas para el gran público, sorprendían por la franqueza que mostró su protagonista al reconocer algunos de los episodios míticos de su pasado.

La fama de juerguista de Ronaldo, que jugó en el Real Madrid, el FC Barcelona y el Inter, traspasó fronteras y le acarreó, durante su época de jugador, algún que otro problema. Él mismo se lo reconocía a Pablo Motos (51) en el plató, donde acudió a presentar un acto benéfico que tendrá lugar este domingo. "Sólo llegué dos veces tarde a los entrenamientos (...). La primera vez me echaron la bronca y me multaron en la misma semana. Cuando volví a llegar tarde, les dije: O la multa o la bronca. Con las dos no puedo", confesó entre risas.

Las noches en vela del entonces delantero madridista llegaron a oídos del presidente, Florentino Pérez (70). "Un día me llamó y me dijo: Ronnie, ¿por qué no te quedas más en casa?, mira Figo (44), se queda en casa. Y yo le dije presi, si tuviera la mujer que tiene Figo yo me quedaría en casa toda la vida".

Fiestas míticas

Hubo una época en la que las juergas de los futbolistas alcanzaban, si cabe, más fama que el trabajo en el terreno de juego. Así sucedió con el propio Ronaldo, cuya dolce vita parecía no tener fin, sobre todo en su época de jugador merengue. Dos fueron las noches de desenfreno más sonadas que incluso le acarrearon algún que otro problema.

En 2003, el jugador celebró su 27 cumpleaños en su casa de La Moraleja, en cuyo jardín había una enorme fuente para tirar cerveza. Multitud de amigos acudieron a una celebración mítica que recorrió todos los programas del corazón de entonces. Una de las instantáneas que trascendió de aquella noche mostraba a una Vania Millán (39) -excuñada de Sergio Ramos (31)- abandonando el casoplón llorando desconsolada porque Ronaldo no le había hecho caso.

Fue la misma noche en la que Beckham (42) y la modelo Esther Cañadas (40) habrían terminado por pasar la noche encerrados en una habitación.

Un lustro después, ya en el Milán, se llevó a una prostituta al hotel en el que se alojaba y contrató a otras dos. Por aquel entonces, Ronaldo estaba lesionado, pero eso no le impidió celebrar una de sus míticas juergas. Las tres prostitutas eran travestis. Tras una discusión, la policía tuvo que personarse en el establecimiento hotelero y acabó llevándose a los cuatro a la comisaría.

El exdelantero también se vio implicado en una fiesta con presuntos traficantes de droga en la que se le acusó de fumar marihuana.

Sienta la cabeza, ¿o no?

Ronaldo se ha casado varias veces. La primera con la también futbolista Milene Domingues, con la que protagonizó un complicado divorcio a cuenta de la manutención de su hijo. Años después, parecía que el brasileño había sentado la cabeza con la modelo Daniella Cicareli (38). Con ella se casó en 2005 en una lujosa y multitudinaria boda en el castillo de Chantilly, a la que acudió incluso Florentino Pérez. Sólo el alquiler del lugar, la cena, la bebida y la fiesta posterior le supuso al futbolista un desembolso de un millón de euros.

Poco después, la pareja se separó y ella alegó que fue por una infidelidad de su marido, que, de nuevo, volvía a las andadas. El jugador, que en la actualidad tiene cuatro hijos de mujeres diferentes, también protagonizó sonados episodios durante su etapa en el Barça. Uno de ellos tuvo lugar en pleno vestuario culé, donde fue cazado manteniendo relaciones con dos chicas.