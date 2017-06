Los desgarradores mensajes de la hija de Michael Robinson desde Londres durante el ataque terrorista

El exfutbolista británico Michael Robinson (58 años) dormía plácidamente el pasado sábado por la noche junto a su mujer sin imaginarse lo que encontraría en su móvil a la mañana siguiente. Al despertar, pudo leer en su teléfono unos mensajes que su hija le había enviado desde Londres durante la madrugada en los que contaba la escena que estaba presenciando ante sus ojos: "Hay un hombre enloquecido, gritando, disparando y con una navaja. Tengo miedo", eran las primeras palabras que pudo leer el presentador con el remitente de su hija.

Y es que la joven se encontraba precisamente en el Puente de Londres y fue testigo directo del caos y el horror que vivió la ciudad inglesa el sábado. La hija de Robinson vivió el inicio de lo que se convirtió en un nuevo ataque terrorista en el país. La incertidumbre del momento que presenció quedaba reflejada en esas palabras que sus padres no leyeron en directo: "Menos mal que mi mujer y yo estábamos ya en a cama y no fuimos conscientes de lo que no estaba mandando, porque si no, me habría llevado un susto de muerte y no habría sabido cómo reaccionar", ha contado en la Cadena SER.

La chica siguió conectada a su WhatsApp durante toda la noche para seguir informando a sus padres sobre su estado y el avance del suceso. Una vez finalizó todo y estuvo a salvo, escribió a sus progenitores: "Probablemente cuando os levantéis os encontréis las noticias, pero ya estoy bien. Qué triste", relataba.

Michael Robinson agradecía que su hija no hubiera sufrido daños y que ni él ni su mujer se hubieran despertado en el momento en el que la joven enviaba los mensajes. Y es que, según el comentarista deportivo, los británicos viven con el miedo en el cuerpo tras tres ataques consecutivos en tres meses: "Como mi hija, estamos hablando de millones de personas que están viviendo esa incertidumbre. Pienso que en Reino Unido están estrenando sensaciones en las últimas semanas, aquellas que experimentamos nosotros aquel 11 de marzo".

El ataque de London Bridge se saldó con siete muertos y decenas de heridos, entre los que se encuentra un español. Esta nueva tragedia que ha azotado a la ciudad de Londres llega apenas doce días después del atentado de Manchester tras el concierto de Ariana Grande (23), que dejó 22 muertos y 59 heridos, y al que hay que sumar también el horror vivido en el puente de Wenstminster en el mes de marzo que acabó con la vida de otras seis personas.