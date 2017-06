María Teresa Campos defiende a Edmundo, pero no habla con él

María Teresa Campos (75 años) está experimentando un casi milagroso avance en su estado de salud tras el ictus que sufrió hace unas semanas y le llevó a estar una semana ingresada en el hospital. Hace solo unos días recuperaba la visión y ya amenaza con volver a los platós en menos de lo que imaginamos. Precisamente de su increíble mejoría, entre otras cosas, es de lo que charló este domingo por la noche con Sandra Barneda (41) en Supervivientes: Conexión Honduras.

La intervención de la matriarca de las Campos era lo más esperado del programa, y es que desde Telecinco se estuvo anunciando a lo largo de toda la semana que la presentadora hablaría con Edmundo Arrocet (67). Se llegó a decir que acudiría a plató o que incluso viajaría hasta Honduras, pero todas las posibilidades se redujeron a una simple llamada telefónica.

Aún así manteníamos intacta la ilusión por ver la comunicación entre el humorista y María Teresa Campos, aunque tras varios minutos todo apuntaba a que no habría ningún tipo de conexión con la isla, y así fue. Lo que sí hizo la presentadora fue dejar clara su defensa por su pareja, algo que no escondió y de hecho, reivindicó: "Él es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y, por eso, queridos amigos, os pido que marquéis su teléfono", expresó con humor la veterana conductora intentando aportar su granito de arena a la salvación de la posible expulsión del chileno esta semana.

Mientras Carmen Borrego (50), presente en plató, escuchaba atenta a su madre, también tenía que hacer frente a quienes le decían que esta intervención de María Teresa beneficiaría a Edmundo: "Yo no he entrado esta noche por tener un privilegio o porque mi nombre diga más", contestó la matriarca desde el otro lado del teléfono. También intentó justificar el comportamiento de su novio la primera semana cuando expresó en directo que el concurso le estaba resultando muy fácil: "Yo creo que él pensaba que el sitio al que iba era más difícil, de jungla, de animales, ¿sabes?". Y también manifestó que prefiere el aspecto del Edmundo de antes de ir a la isla: "Todo el mundo dice lo bien que está, pero a mí me gustaba mucho más como estaba antes".

A mediados del mes de abril la presentadora negó que fuera a ver el programa de supervivencia, y lo cierto es que sabemos ya a ciencia cierta que sí que lo sigue y que aplaude la labor de su pareja en el concurso, a quien se niega a contar ya su episodio hospitalario "porque sabe que la aventura en la isla es un sueño para él". Lejos queda entonces la negativa inicial que le dió a Edmundo cuando éste le expresó su deseo de participar en el formato hondureño: "Me enfadé mucho, porque yo no le veía allí", comentó este domingo María Teresa Campos. Y es que casi 50 días después de pisar la isla, el veterano humorista se ha convertido en un gran rival para el grupo de jóvenes contra el que compite.