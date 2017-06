Bigote, el verdadero motivo del enfrentamiento de Mila Ximénez con las Campos

El conflicto entre Mila Ximénez (65 años) y el clan Campos tiene nombre y apellidos. Bigote Arrocet (67) es la persona causante de la mala relación entre la colaboradora de Sálvame y María Teresa Campos (75), Terelu(51) y Carmen Borrego (50). La que fuera mujer de Manolo Santana (79) volverá este fin de semana al plató de Sálvame Deluxe, tras la operación de cirugía estética facial a la que se ha sometido, para seguir avivando el fuego cruzado que mantiene con la veterana periodista y sus hijas.

El origen de todo se encuentra en La Muralla, un bar que está junto a Telecinco y en el que quedan los colaboradores de Sálvame después del programa para rebajar los ánimos mientras se toman algo. Allí supuestamente Carmen Borrego criticó a Bigote y Alessandro Lequio, al que se lo contaron, dijo en El Programa de Ana Rosa que las hermanas Campos hablaban mal del novio de su madre y que filtraban información de él a los medios de comunicación. Carmen lo negó rotundamente, algo que hizo no soportó Mila Ximénez, quien se encontraba en La Muralla la tarde de autos, y llamó mentirosa a la menor de las Campos. "Me parece fenomenal que diga que soy una mentirosa. No me importa lo que diga esa señora", aseguró Borrego. Ese fue el principio del fin.

El punto álgido del enfrentamiento llegó cuando Mila Ximénez se atrevió a escribir una carta abierta en la revista Lecturas reflexionando sobre la fama de Borrego: "Te han hecho creer que puedes revolcar a las Campos, porque cuentas con una aliada que jamás te dejará de soplar al oído canciones de alabanza. Tú misma. (…) Eres lo que eres porque durante mucho tiempo se lo han currado tu madre y tu hermana. Ahora, pretendes volar sola. Pero si no tienes unas alas sólidas para hacerlo te estrellarás en la caída libre de los payasos paracaidistas. Y te recogerán los indigentes que necesitarán una necrológica que les reviva".

"¿Sabes lo que me entristece? Que, inevitablemente, el pañuelo para despedirte lleva bordado el adiós a mi amiga Terelu. ¡Qué se le va a hacer!", terminó Mila Ximénez en su carta. Y nada más lejos de la realidad porque hace unas semanas confesó que su relación con Terelu a día de hoy es nula: "Tengo una buena relación con ella aquí en plató pero ni nos llamamos, ni nos vemos… Yo tengo mi grupo de amigos y ella el suyo".

Las aguas solo se calmaron durante la semana en la que María Teresa Campos estuvo ingresada en la Fundación Jiménez Díaz. Una vez que la malagueña se ha recuperado y la secuela en el músculo del ojo ha desaparecido, Mila ha vuelto a la carga. De hecho, ha asegurado que la causa de su problema de su salud reside en el ambiente hostil que rodea a la periodista desde que Bigote decidiera ir a al programa Supervivientes. También ha vuelto a llamar interesada a Carmen Borrego acusándola de ir al plató de la isla como colaboradora en vez de como defensora de Bigote. "Los defensores no cobran los colaboradores sí". Ella ya lo ha advertido: vuelve con rostro nuevo pero con la misma lengua.