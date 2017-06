Las críticas a Rosa López por hablar de su bulto en el pecho en una revista y no ir al médico

Sin quererlo Rosa López (36 años) se ha convertido en la protagonista de la polémica en las redes sociales. La cantante acaba de confesar que le ha salido "un bulto en el pecho y que lo tiene hinchado". Sin embargo ha reconocido que no ha tenido tiempo aún de acudir al médico para examinarlo, algo que ha desatado las críticas de los usuarios de internet. Son muchas las personas que no entienden por qué lo ha publicado en una entrevista antes que asistir a un especialista. "No deberías decir que no tienes tiempo, puedes dar mal ejemplo a otras chicas y darles a entender que no tiene importancia y a no ser que sepas que no es nada serio, sí es importante", argumenta una de sus fans. "Pero no está bien esta chica ve al medico y luego lo cuentas", dice otro.

La cantante, ajena a los comentarios, continúa con la grabación del nuevo reality sobre su vida que prepara la cadena TEN, Soy Rosa, y la promoción de su nuevo disco Al fin pienso en mí. A continuación los comentarios que critican su actitud: