El vídeo más polémico de Ángel Garó: desnudo e increpando a la policía

Desde que hace una semana se conociera que Ángel Garó había sido detenido y puesto en libertad provisional por un presunto delito de lesiones a su pareja, el mítico humorista del Un, dos, tres... responda otra vez se ha convertido en el centro de la polémica.

Durante los últimos días, Sálvame ha estado abordando la polémica recogiendo testimonios de algunos de sus vecinos y de una expareja, que explicó que sus discusiones ponían en peligro sus vidas y las de los demás. "A santo de nada se le hace un cortocircuito y ahí es sálvese quien pueda", dijo.

Este martes, el programa de Telecinco fue un paso más allá y mostró unas imágenes en las que se veía al humorista aparentemente desnudo en el balcón de su casa, increpando a dos policías. Al parecer, los vecinos habían llamado a las fuerzas del orden porque Garó había elevado el volumen de la música en su casa para no tener que oír el ruido del camión de la basura.

“¡Cógeles la documentación a estos señores! ¡Ahora llaman la atención porque se escucha la música alta! Yo no voy a bajar para darles el gusto. Ellos son mis empleados que para eso pago 2.800 euros de IBI ¡Y ya se enterara el alcalde!”, dice el humorista a grito limpio.

Entonces, los agentes le denuncian por escándalo público y le piden que baje a entregar su documentación, a lo que Garó se niega. "Yo no he hecho nada. Miren al moro de la esquina", sigue gritando el humorista después de ponerse una chaqueta. "Cíteme o denúncieme, pero no me haga bajar a la calle. ¡No voy a bajar! No quiero darle el gusto porque a mí se me paga por verme”.

Tras la emisión de este vídeo en el programa, el humorista quiso entrar por directo para hablar con Jorge Javier Vázquez para negar que estuviera desnudo y explicar que en la zona céntrica de Málaga en la que vive, a veces hay muchos ruidos. "Considero que me he portado muy bien durante años y me merezco un respeto", dijo.

"Yo hablaré cuando pueda hablar y cuando se demuestre todas las cosas. Ahora, que yo salga por una ventana en calzoncillos… Yo vivo en el centro de una ciudad en la que hay ruidos", añadió.

Un ataque de celos

Por otra parte, el programa también habló con un testigo de los altercados de Garó con su expareja y sus distintos escándalos en Málaga: “Es una persona por la noche y otra por el día, su personalidad, su manera de tratar a las personas…”

También con el padre de Garó, quién dijo apoyar a su hijo pero que, ante todo, quiere que se haga justicia. “Este chaval metió la mata. Le dio un ataque de celos o lo que fuera y entonces mi hijo le llamó la atención y lo echó de casa. A mi hija no le gustaba este chico. Éste busca dinero. (...) ¿Qué él tiene la culpa? Pues que lo pague”.