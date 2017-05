Auge y caída de Ángel Garó: el ocaso de un humorista detenido en plena huida

Su última aparición en televisión fue en 2015 en Qué tiempo tan feliz. Desde entonces Ángel Manuel Paredes Hortelano (52 años), más conocido como Ángel Garó, había desaparecido del ojo mediático. Cambió los focos de televisión por el aplauso directo en los teatros y por una vida menos expuesta a la opinión pública. Sin embargo, muy a su pesar, este viernes acaparaba los titulares de los medios de comunicación al ser detenido y puesto en libertad provisional por agredir, presuntamente, a su pareja.

[Más información: Detenido Ángel Garó por una presunta agresión a su pareja]

Quien llegara a ser el humorista más famosos de España, nació en la Línea de la Concepción (Cádiz) y muy pronto se trasladó a Madrid para trabajar. De padre conductor y madre ama de casa, llegó con muy poco dinero a la capital pero enseguida le ofrecieron una oportunidad en televisión. Aunque muchos no lo recuerdan su primera aparición en la pequeña pantalla fue en Pero ¿esto qué es?, un programa de humor y variedades emitido entre los años 1989 y 1991, conducido pro Jacqueline de la Vega y Pedro Reyes. Su verdadero estrellato vino de la mano del Un, dos, tres... responda otra vez de TVE, que catapultó a Garó como uno de los grandes showmans del país. Como él mismo reveló en una entrevista, 17 millones de personas seguían las historias de algunos de los personajes del humorista como Juan de la Cosa, Chikito Nakatone,Pepe Itárburi, Maruja Jarrón y Maruchi. Su verdadera vocación, en cambio, siempre estuvo en el teatro. Según ha explicado su representante a EL ESPAÑOL, en los últimos tiempos ha estado actuando, sobre todo, en salas de Andalucía.

Su vida privada siempre ha sido uno de los grandes misterios. Como él mismo confesó en una de sus últimas entrevistas en televisión, lo que pasa de puertas para adentro de su casa, y en concreto de su dormitorio, quedan para él. Sí reconoce que ha tenido muchas parejas, tanto mujeres como hombres, pero ha preferido mantenerlas en la intimidad. Precisamente una de estas relaciones le hizo sufrir mucho, ya que la persona en cuestión falleció. Ángel Garó reconoció en su día haber padecido una depresión por este motivo.

Desde hace año y medio el humorista mantenía una relación con la persona que le acaba de denunciar por un supuesto delito de lesiones. "He tenido muchos amantes maravillosos y muy famosos, y nunca me había encontrado con esto en mi vida", ha asegurado Garó en Sálvame, reconociendo que sí ha habido un desencuentro entre ellos pero negando rotundamente la agresión. "No es cierto lo que dicen los periódicos".

Los hechos se produjeron después de que el humorista actuara la noche del jueves en una sala. Los agentes de la Brigada Móvil, que le han detenido, localizaron a Ángel Garó al día siguiente en la estación de trenes María Zambrano de Málaga (lugar actual de residencia), donde se disponía a coger un tren con destino Madrid. El gaditano ha roto con su pareja, como él mismo ha confirmado: "¡Quién va a convivir con semejante persona!". La justicia ya está investigando el suceso y mientras todo se aclara Ángel Garó continuará con sus obras teatrales y con una de sus mayores aficiones que es el arte.