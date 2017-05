El monumental enfado de Terelu con Mayte, la amiga íntima de María Teresa Campos

Gracias al docurreality de Las Campos conocimos los aspectos más personales de sus tres protagonistas, pero también nos acercó a su círculo más íntimo en el que destacó la carismática amiga de María Teresa Campos (75 años), Mayte. Ésta acudió al plató de Sálvame diario el pasado miércoles para hablar del estado de salud de su amiga y del alta hospitalaria que había recibido apenas unas horas antes.

Lo que podría parecer una inocente asistencia a un programa para hablar de una persona querida, se convirtió en realidad en un acto de rebeldía por parte de Mayte, según explicó al día siguiente la propia Terelu (51). Y es que la amiguísima de María Teresa llamó a Carmen Borrego (50) para preguntarle si podía acudir a la tertulia de Telecinco y recibió un 'no' rotundo por respuesta, debido a que la familia teme que nuevas voces puedan crear malentendidos y filtrar información errónea sobre el estado de la veterana presentadora. Pero, pese a no tener el permiso por parte de la familia Campos, Mayte pisó el plató esa tarde junto a Paz Padilla (47).

"Me sentó como una patada en el estómago. No me voy a envenenar, allá cada uno con su conciencia. Todo es cuestión de tiempo y todo sale, antes o después", declaró la hermana mayor de las Campos en el sofá de Sálvame este jueves. La traición de Mayte molestó al clan sobre todo por la confianza que existe entre ambas amigas: "A mí no me duele por mí, me duele por mi madre. Que mi madre abra su corazón, su alma, su casa a una persona y esa persona le haga algo a ella o a sus hijas… A mí se me caería la cara de vergüenza", expresó Terelu.

Pero el 'daño' que Mayte hizo a las Campos no se basaba únicamente en que se presentara en plató saltándose la petición de las hermanas, sino que además, según palabras de Paz Padilla, sus declaraciones detrás de la cámara fueron dardos dirigidos a una de ellas: "Me dijo cosas que no dejaban en buen lugar a Terelu".

Ante el evidente enfado de la primogénita de María Teresa, la amiga de la discordia decidió entrar por teléfono y disculparse: "Pido perdón a Terelu en todos los idiomas. Llamé a Carmen y me dijo que no acudiera, pero como María Teresa ya estaba bien, yo solo iba a hablar bien de Teresa, pero pido perdón si no he obrado bien".