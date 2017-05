Ivonne Reyes a su hermano fallecido: "Llevo un gran dolor por tu ausencia"

Ivonne Reyes (49 años) no olvida a su hermano. La venezolana ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo de David, quien falleció de manera trágica hace ahora un año. Sus familiares y seres queridos no han logrado aún superar su pérdida y ha dejado un gran vacío en todo ellos. "¡Hola my Bro! Ya ha pasado un año. Todavía no sé que pasa por mi cabeza, te veo en vídeos, fotos, todos nuestros momentos, confidencias, risas, quejas, abrazos y risas, miro alrededor y no estás. Has dejado un gran vacío, te extrañamos", ha escrito Ivonne en su cuenta de Instagram.

"Sólo quiero cerrar los ojos y volver a verte, cogerte de la mano y seguir con nuestros planes, esa vacaciones en familia que tanto planificamos... Decidiste partir, nuestras almas lloran, mi alma duele. Sweet Bro, ojalá pudiera escribir con un punto optimista, pero, he decidido no ocultar más este gran dolor que llevo por tu ausencia", ha continuado.

"Ojalá te pudiera cuidar, protegerte ... ahora eres tú, quien desde allá, donde estés nos guíes. Sabemos Davicito que siempre velarás por nosotros. Así eras tú, Bro, que sepas que estoy y estamos muy orgullosos de ti, con tus errores aprendiste a mirar a los ojos y reconocer tus fallos, tu nobleza era un gran don, tu bondad, gran padre, amigo, hijo, hermano, TIO ... Te respetamos hoy y siempre my Bro. Dios te bendiga por siempre, vuela alto Davicito, con la compañía de nuestros padres... Me haces mucha falta, dejaste un vacío en cada espacio, pero aquí seguimos, acordándonos de ti cada día: tus sobrinos, tu hija, nosotros, tus hermanos. ¡Hasta siempre Deivi! Te abrazo desde el alma", concluye Ivonne Reyes.

Las sentidas palabras de la venezolana van acompañadas con imágenes de David desde su más tierna infancia hasta convertirse en el hombre que era antes de morir. En ellas aparecen fotografías de los hermanos disfrutando de diferentes momentos de sus vidas privadas. Ivonne y él estaban muy unidos. En las últimas semanas antes de que perdiera la vida el pequeño de la familia había sido un apoyo fundamental para la modelo y presentadora, a la que ha ayudó en una lesión de rodilla que sufrió.

David Reyes falleció a los 43 años de edad al caer por uno de los puentes que cruza la M-30. Sufrió un traumatismo craneoencefálico tras la caída y ser arrollado por un coche que no pudo esquivarle. Era productor de televisión y eventos y estaba casado con Lin Tay Pereira. Dejó un hija de 15 años fruto de una relación anterior.

