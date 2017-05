Antonio Jiménez (13TV) se defiende: "Estoy muy disgustado. Se ha manipulado para atacarme"

Mientras el caos y el eco de la explosión seguía retumbando en el Manchester Arena, en España el programa El cascabel al gato de 13TV estaba emitiéndose en directo. De este modo, cuando la noticia tomó alcance internacional, Antonio Jiménez (60 años), el presentador, dio paso a la información de la mano de uno de sus compañeros. Sin embargo, nada más ver las imágenes y conocer el lugar donde fue colocada la bomba, Jiménez no dudó en preguntar. "¿Pero ese recinto no tiene nada que ver con los equipos Manchester United o el Manchester City, verdad?".

[Más información: "Atroz atentado" en Manchester: al menos 22 muertos tras un ataque suicida en un concierto de Ariana Grande]

Ni siquiera sus compañeros de mesa se esperaban tal pregunta, pero el propio presentador ha explicado que todo fue fruto de la confusión y el desconocimiento: "A la una menos cuarto de la madrugada no se sabía nada de nada, faltaba casi una hora para que la policía supiese que se trataba de un atentado terrorista". Además, puntualiza a este medio: "Yo hago el comentario porque pienso que el recinto donde había tenido lugar el suceso era uno de los estadios de alguno de los equipos de fútbol de Manchester".

Jiménez se ha quedado muy sorprendido del alcance que han tomado sus palabras y asegura que todo "se ha sacado de contexto y se ha manipulado un hecho para atacarme, así de claro". Y es que, según el protagonista, la manera en la que se ha obrado no responde a la realidad: "Si tú consideras que coger a las ocho de la mañana de una manera intencionada una parte de un programa, coger 30 segundos de todo un programa, sin tener en cuenta todo lo que ha pasado antes, y titular: 'Esta es la reacción del presentador ante el atentado terrorista', eso es lo más sucio del Periodismo que se puede hacer".

El presentador repite que no quiere "hablar más del tema, porque ya lo he aclarado", pero al mismo tiempo le enfurece lo que sigue leyendo en la prensa: "Estoy muy disgustado porque todavía hay medios que insisten en que no he pedido perdón y que sigo riéndome del atentado. ¿Cómo se puede ser tan miserables de decir que me alegro del atentado?".

Ya en el programa del pasado martes por la noche quiso aclarar sus palabras y aprovechó para reafirmarse en lo único por lo que, según él, debería pedir perdón: "Si por algo tengo que disculparme es por no ser capaz de adivinar una hora antes que la policía que se trataba de un atentado terrorista que le iba a costar la vida a 22 personas".

Y es que ante el comentario del presentador tras ver las primeras imágenes que llegaban desde Machester han llegado hasta el lugar de los hechos. Los medios ingleses no tardaron en reaccionar. El portal de noticias Daily Expressmostraba su indignación por lo que ellos consideran una 'mofa' por parte de "la televisión española". Algunos tuiteros de nuestro país quisieron aclarar al digital inglés que 13TV no se trata de un medio de audiencia masiva y que por ello no podía asignarse el pensar de Antonio Jiménez al del resto de la población española.

"Cómo no van a alucinar en Inglaterra", explica el presentador a EL ESPAÑOL, "si han titulado que para mí es más importante el fútbol que un atentado con muertos, es que es de locos, en qué cabeza cabe, no hay ni un periodista en el mundo que pueda pensar eso". Y eso es lo que debieron pensar sus compañeros de mesa, que en un principio se quedaron sin saber qué decir ante la sorprendente pregunta del presentador. Solo Francisco Marhuenda(56), presente en la escena, abrió la boca para contestar al conductor del espacio: "Mira, querido hermano, te voy a dar una lección: hay cosas más importantes en la vida que el fútbol". Pero la nueva respuesta de Antonio Jiménez fue la que avivó aún más el fuego, y es que su "no señor, el fútbol es lo más importante" no ha sido bien recibido por la mayoría.