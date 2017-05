La boda de Risto Mejide y Laura Escanes: ciberseguridad para que no se reviente la exclusiva

En unas horas Risto Mejide (42 años) y Laura Escanes (21) dirán 'sí, quiero' ante más de 500 invitados, pero también dejarán claro lo que 'no quieren'. Los futuros marido y mujer se niegan a que nada quede al azar y por eso el control sobre cada uno de los detalles está siendo la premisa indispensable para proteger la exclusiva que han negociado con la revista ¡HOLA!.

La cabecera rosa coincide con los novios en que este sábado no hay sitio para la improvisación y menos aún ante uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado nunca: una lista de invitados con decenas de influencers y bloggers -compañeros de profesión de la novia- que viven de las redes sociales y no se despegan del móvil. Para ello, además de los habituales dispositivos de control que llevan a cabo para salvaguardar sus noticias, no faltarán expertos en la temática cibernética. Estos profesionales estarán atentos de cada actividad internauta de los asistentes mediante el rastreo de sus redes sociales. En caso de que alguno de los invitados suba una fotografía que pudiera echar por tierra la exclusiva, estos especialistas lo detectarán y retirarán la imagen sin dejar huella.

Y es que será una boda llena de curiosos detalles que harán que llevarse las manos al móvil y pulsar la cámara sea un movimiento casi inconsciente. La masía renacentista Mas Cabanyes donde tendrá lugar, los espectáculos en vivo, la música en directo, echadores de cartas y un bosque encantado son demasiados incentivos para resistirse a captarlos todos con el smartphone y colgarlos en las redes sociales, y más aún teniendo en cuenta que gran parte de los invitados viven de ellas.

También será difícil evitar que el momento de los anillos quede registrado en los teléfonos móviles de los asistentes. Ya que el encargado de portar las alianzas será el hijo de Risto, Julio (7), fruto de su anterior relación con la presentadora Ruth Jiménez (40). El pequeño será el centro de todas las miradas en ese especial instante y entregará a su padre los anillos realizados con oro fundido de sus familiares.

El secreto mejor guardado de toda boda deberá permanecer así hasta que salga a la venta la revista. Sabemos que Escanes ha escogido a Rosa Clará para los dos vestidos de novia que lucirá durante el enlace y la fiesta, pero los diseños exactos tampoco podrán ser desvelados en el perfil social de ningún invitado si no quieren que la exclusiva se arruine.

No será sencillo mantener a raya a 500 personas, por ese motivo el dispositivo de control que se llevará a cabo es de gran relevancia. Y es que los novios no quieren disgustos en su gran día, pues las ausencias por parte de la familia de Laura ya serán bastante difíciles de asumir -debido a que su padre, su tía y su abuelo se posicionado en contra del enlace- como para tener que ver cómo su contrato con la revista rosa acaba en desgracia.