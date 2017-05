El gesto de Willy Bárcenas que ha conmocionado a las familias de los novios del ascensor

Taburete, el grupo liderado por Willy Bárcenas (hijo de Luis Bárcenas) ha recordado a los dos jóvenes que fallecieron en Madrid al caer por el hueco de un ascensor con una emotiva canción. "Toda la familia Taburete está estos días con nuestros compañeros del Recuerdo Belén y José, sus familias y amigos. Mucho ánimo a la generación 99 y que la Virgen del Recuerdo nos proteja", ha dicho el vocalista en su cuenta de Facebook.

José, el chico que perdió la vida en el suceso de la calle Hermanos Bécquer en el barrio de Salamanca, era fan del grupo musical. La madre de Belén, la otra fallecida, ha querido responder al gesto con un mensaje en el que le ha dado "millones de gracias". "Nos ha emocionado a las dos familias de verdad eres muy grande".

El post se ha llenado de muestras de cariño de personas anónimas que han querido apoyar a los seres queridos de los jóvenes a los que mandan toda la fuerza del mundo.

JALEOS reproduce la letra de la canción de Taburete:

"No queda mucho por hacer. Solo dos tequilas más. Lo suficiente si vencer. Es quedarse sin beber. Y quieres creer que no habrá segunda parte.

Tuyo es ese tren que te lleva por delante. Toma hermano por placer. O por ver si no hay aguante. Silva si algo no anda bien y yo acudiré al rescate. Y quieres creer que no habrá segunda parte.

Tuyo es ese tren que te lleva por delante. Y quieres creer que no habrá segunda parte. Tuyo es ese tren que te lleva por delante".