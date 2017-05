Terelu y Carmen Borrego, preocupadas por la salud de María Teresa Campos

Este martes se daba a conocer en el programa de televisión Sálvame la noticia de que María Teresa Campos (75 años) había sufrido una isquemia cerebral (falta de flujo sanguíneo en el cerebro) y que se encontraba ingresada en la Fundación Jiménez Díaz. Se leía un comunicado del centro hospitalario en el que daba a conocer su estado:"La paciente Doña María Teresa Campos Luque ha ingresado esta tarde en la Fundación Jiménez Díaz, con el diagnóstico de isquemia cerebral en territorio vertebrobasilar. En el momento actual está consciente, clínica y hemodinámicamente estable".

La que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz estuvo acompañada por sus hijas, Terelu Campos (51) y Carmen Borrego (50), quienes apenas se separaron de ella en toda la tarde. Fue cerca de las diez de la noche cuando las hermanas salían a tomar un café con la doctora y dos amigos. Tras permanecer una media hora en un bar cercano, regresaban al hospital y las dos hermanas se fundían en un cariñoso abrazo, que muestra lo unidas que están ante la enfermedad de su progenitora. Siempre se han llevado bien y ahora más que nunca van a luchar juntas por la recuperación de la periodista malagueña.

Antes de regresar al lado de María Teresa Campos, Carmen comentó que iba a pasar la noche con su madre. Además, nos adelantó que su recuperación va a ser lenta. La que fuera presentadora de QTTF "está muy tranquila, aunque se ha llevado un gran susto". De momento, no piensan comunicarle a Edmundo Arrocet(67) lo ocurrido, pues como Borrego aseguró en el programa Supervivientes sumadre no quiere. "Ella no quería que Edmundo fuese, pero una vez que se tomó la decisión, lo lleva bien, lo ve, está preocupada por él. Lo está llevando mejor de lo queesperábamos. Piensa que se va a poner bien y si está estable no hay que comunicárselo".

Además de sus hijas y al marido de Carmen, José Carlos Bernal, también se pudo ver a la periodista Belén Rodríguez (51). La colaboradora de Telecinco es amiga de las Campos desde hace décadas y es que le une una muy buena relación, después de todo, sus inicios en la pequeña pantalla fueron de la mano de María Teresa, conla que ha seguido colaborado a lo largo de los años. Belén salía con gafas de sol oscuras, tapando sus ojos, e intentando esbozar una leve sonrisa después de visitar ala matriarca de las Campos, aunque su gesto era de preocupación. Se detuvo en la puerta del hospital unos minutos para fumarse un cigarrillo, antes de marcharsede allí y seguir su camino. Se la vio muy afectada por lo ocurrido y es que, de momento, permanece en la UCI.

María Teresa Campos se encontraba en su casa cuando se sintió un poco mareada y perdió la visión de un ojo. Llamó a sus hijas, Terelu y Carmen, mientras que la mujer que tiene de servicio se encargó de llamar a una ambulancia que fue la que la trasladó hasta la Fundación Jiménez Díaz, donde ya se encuentra estabilizada y enobservación. Como decía Carmen a Jorge Javier Vázquez (46) en Supervivientes: "Lo importante son las 48 o 72 horas porque puede que se repita. Luego la pasarán a planta y poco a poco".

