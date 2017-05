Carmen Borrego, sobre el estado de salud de Teresa Campos: "Está tranquila"

En la tertulia de Supervivientes de este martes por la noche faltaba un rostro que últimamente acapara todas las miradas: Carmen Borrego (50 años). La hija menor de María Teresa Campos (75) tenía un motivo de peso para no asistir a su puesto de trabajo, y es que horas antes su madre sufría una isquemia cerebral que le obligó a ir directa a urgencias.

Aunque no estuvo presente en el plató, la hermana de Terelu (51) llamó al programa de Jorge Javier Vázquez (46) e informó del estado de salud de la matriarca del clan: "Está bien dentro de que tenemos que esperar a que pasen unas horas y que evolucione. La tienen en la UVI porque la tienen muy controlada. Lo hemos pillado todo muy a tiempo". La más joven de las Campos contó también cómo sucedieron los hechos: "Fue ella quien se dio cuenta de lo que le pasaba. Se levantó esta mañana y estaba muy mareada. Llegó hasta a perder la visión del ojo. La chica que la cuida no localizaba a nadie, pero contactó finalmente con Gustavo y la bajaron inmediatamente".

Borrego quiso calmar a la audiencia y a sus compañeros de televisión, por lo que comentó que su madre "estaba incluso haciendo bromas" y que "para la persona tan nerviosa que es, ha conseguido estar muy tranquila". A pesar de que María Teresa aún está bajo supervisión constante de los médicos y permanecerá otros tres días en la UVI antes de pasar a planta, la propia presentadora no quiere que se informe a Edmundo Arrocet (67) de su susto: "Ella está llevando bien el tema de Supervivientes. Se preocupa por Edmundo y ya está. Lo lleva mejor de lo que esperábamos. Piensa que se va a poner bien y no quiere que abandone. Si la cosa está estable, no hay que comunicárselo".

Mientras las hermanas Campos esperan que la evolución de su madre continúe en positivo, lo que la matriarca más desea es "volver a casa cuanto antes" porque "no es mucho de hospitales", según aseguró la propia Carmen cuando entró en directo por teléfono en el programa.