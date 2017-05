María Teresa Campos: los seis grandes disgustos que han minado su salud

De un tiempo a esta parte la salud de María Teresa Campos se está viendo afectada por los episodios profesionales y personales que está viviendo. Este martes era ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz como consecuencia de una isquemia cerebral. Las últimas informaciones indican que se encuentra estable y consciente.

A mediados de octubre la presentadora ya sufrió un desvanecimiento en el programa que presentaba, '¡Qué tiempo tan feliz!'. No se vio en directo porque ocurrió mientras actuaba David de María. A los pocos segundos la periodista se fue recuperando y pudo seguir presentado el programa. Aun así, el servicio médico de la cadena la evaluó para evitar que pasara a mayores.

Desde entonces, la vida de María Teresa Campos se ha visto salpicada por distintos episodios que han ido minando su salud.

FOTOGRAFÍAS DE BIGOTE ARROCET CON ALGUNAS AMIGAS

En su momento se dijo que ese desvanecimiento era como consecuencia de la tensión que estaba sufriendo por las informaciones que en aquel entonces entonces se manejaba en algunas redacciones. Y es que corrían fotografías que estaban a punto de ver la luz. Y así fue, al poco se hicieron públicas unas imágenes en las que se veía a su pareja, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet, disfrutando de una jornada de compras por Madrid acompañado de una amiga. A esa amiga le siguieron otras. Durante un tiempo se publicaron instantáneas del humorista saliendo de su casa de soltero con distintas mujeres.

SUS PROBLEMAS CON HACIENDA

El año pasado salió a la luz la deuda de 800.000 euros que la presentadora tenía con Hacienda. La Unidad de Coordinación de Delitos del Ministerio de Hacienda investigó la superposición de una empresa fundada en 2014 (Teteco S.L.) sobre la empresa a través de la que la periodista había gestionado los ingresos de toda su carrera (Producciones Lucam S.L). A raíz de esa investigación le reclamaron la cantidad por la existencia de irregularidades.

LE QUITAN SU PROGRAMA

¡Qué tiempo tan feliz!, emitido los fines de semana, se había convertido en el programa a medida de María Teresa Campos. El formato ideal para el final de una carrera de más de 40 años. Pero en febrero de 2017, el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, le comunicó que prescindiría de su espacio en la parrilla por sus malos datos de audiencia. Le proponían, eso sí, un espacio de actualidad junto a Jorge Javier Vázquez en el programa Sálvame. Un caramelo amargo para María Teresa Campos poco después de apostar por aumentar su presencia televisiva con su participación en un reality show junto a sus hijas.

LA ENFERMEDAD DE CARMEN BORREGO SALE A LA LUZ

Ni siquiera Carmen Borrego (50), la hija menor de María Teresa Campos y también la que menos se prodiga en las revistas, ha podido escapar al foco mediático. Este invierno, cuando vivía su mejor momento, han salido a la luz todos los problemas de salud que ha padeció en el pasado. En 2001, cuando tenía 34 años, sufrió un principio de ictus que le produjo una parálisis facial y fue inmediatamente ingresada en el hospital. Mientras estaba ingresada, la tragedia volvió en forma de tumor, ya que le detectaron cáncer de útero. Aunque fue intervenida de urgencia y gracias a que la enfermedad estaba en su fase inicial, se recuperó sin problema.

ARREPENTIDA DEL REALITY 'LAS CAMPOS'

A pesar de que fue ella misma quien se prestó a grabar el docu-reality Las Campos en Telecinco con sus hijas Terelu Campus y Carmen Borrego, el programa no resultó ser lo que esperaba. La periodista con tres premios Antena de Oro (1994, 2000 y 2015), dos Ondas (1980 y 2002), un Micrófono de Oro (2003), dos TP (1999 y 2004) y el Premio Iris Toda una Vida (2012), ha visto amenazada su reputación por la participación en un programa en el que se mostraban todos los detalles de su vida privada y familiar. Desde el primer programa se dio cuenta de que no le merecía la pena y dudó si grabar o no el último programa.

LA PARTICIPACIÓN DE BIGOTE EN 'SUPERVIVIENTES'

No le hacía ni pizca de gracia que su pareja acudiera a ‘supervivientes’, pero no pudo hacer nada por evitarlo. María Teresa no quería ver cómo Bigote se convertía en carne de reality. La presentadora ya dejó claro en varias ocasiones que se había negado a que Bigote fuera al concurso, pero que fue él quien, aún sabiendo el pensamiento de su novia, decidió dar el paso y participar. María Teresa quería evitar lo que ha sucedido, que su participación halla servido para que el clan Campos esté participando de forma indirecta en el reality. A pesar de que el concurso del humorista no está siendo polémico, tanto las hijas como la matriarca se han tenido que enfrentar a comentarios negativos de sus propios compañeros de profesión. Es algo que tampoco ha llevado bien la presentadora. De hecho, las últimas veces que se ha preguntado a María Teresa Campos por la participación de su pareja en ‘Supervivientes’, directamente se ha negado a contestar.

