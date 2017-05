Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal se separan cinco meses después de la boda

Al jinete Álvaro Muñoz Escassi (43 años) y a la empresaria Raquel Bernal (44) se les ha terminado el amor tan sólo cinco meses después de darse el sí, quiero. Al menos, así lo asegura Vanitatis, que atribuye la ruptura sentimental a discrepancias insalvables en el seno del matrimonio, una unión que ni siquiera ha llegado a celebrar su primer aniversario.

Al parecer, habría sido Bernal la que habría decidido separarse definitivamente del jinete. "No había otra opción. Para ella ha sido duro porque se casó enamorada y en contra de la opinión de muchos de nosotros, que no lo veíamos muy claro", confiesa al citado medio un amigo de la empresaria, que ya se dejó ver sin su pareja hace unos días durante la Feria de Abril de Sevilla, donde coincidió con Antonio Banderas (56). Precisamente Bernal llegó a pagar hasta 30.000 euros en su día en una subasta benéfica a cambio de cenar con el conocido actor español.

Lo cierto es que desde los inicios de su relación los rumores de crisis han azotado con fuerza al ya extinto matrimonio. A principios de año, tan sólo unos días después de pasar por el altar en una lujosa boda celebrada en Punta Cana, el programa de televisión Sálvameemitió varios testimonios en los que se aducía a un intercambio de mensajes subidos de tono entre el jinete y dos mujeres distintas.

"Cuando vi la portada con su boda me quedé a cuadros. Todavía estoy en shock. Menudo cínico. El día que se estaba casando me estaba hablando a mí. Y no se ha casado con una muerta de hambre. Ella está absolutamente engañada y el que tiene que dar explicaciones es él", comentaba indignada una de las dos jóvenes. La otra es la novia de un jugador de fútbol que tuvo que parar los pies a Escassi después de que éste intentara flirtear con ella.

En cualquier caso, la vida de Escassi había cambiado radicalmente a raíz de su matrimonio con la emprendedora, pues se había trasladado a vivir a Punta Cana, donde se dedicaba a sus caballos. Además, Bernal le había obsequiado con equinos y coches de lujo con los que podía disfrutar de un alto nivel de vida sin preocupaciones.

Con todo, finalmente la historia de amor del jinete y Raquel Bernal no ha tenido final feliz, y eso que su boda de ensueño tenía tintes de cuento de hadas. Ambos se dieron el sí, quiero en La Romana, ante un sinfín de invitados famosos entre los que se encontraba la hija del jinete, Anna Barrachina (20), así como su ex LaraDibildos (45).

Para el gran día, que se dio a conocer a golpe de exclusiva en la revista Hola, la novia escogió un diseño de Zuhair Murad. Durante la cena, se sirvieron ibéricos, mariscos, ensaladas y pasta fresca. Todo ello se aderezó con actuaciones de artistas locales que amenizaron lo que comenzó como una velada ibicenca y terminó en boda sorpresa.