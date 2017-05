Una amante, unos vídeos y un embarazo: el escándalo sexual que salpica la política argentina

Él era "el hombre de sus sueños" para ella, y ella era "la que le hacía sentar la cabeza" para él. Así de enamorados se presentaban el ex vicepresidente de Argentina Daniel Scioli (60 años) y su joven novia, Gisela Berger (28), hace solo dos semanas. Hoy, mientras el político habla de lo feliz que está por el embarazo de la modelo -y ya expareja-, ella le acusa de serle infiel y de pedirle que abortara.

"No vendas la familia feliz cuando la realidad es que cuando te enteraste de que estaba embarazada me dijiste que era una cagada y que teníamos que hacer algo para evitarlo". Ese es el mensaje que ha querido mandar Gisela a Scioli mediante los portales de información argentinos. La modelo, con la que apenas llevaba un año de relación, no solo se queja de la idílica imagen que quiere dar el político en los medios mientras a ella le pedía que abortase, sino que ha sacado a la luz varios vídeos y fotografías de contenido sexual junto a capturas de conversaciones que el exmandatario compartía con Sofía Clerici (28), una exuberante y mediática modelo muy conocida al otro lado del Atlántico.

La difícil relación de Scioli con las mujeres viene de lejos. El político presumía de esposa durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2015. En ese momento acudía siempre del brazo de Karina Rabolini (50) con la que estuvo 30 años, aunque algo interrumpidos, ya que se conocieron en 1986, se casaron cinco años después, se divorciaron en 1998 y volvieron a unirse en el 2001 para poner el punto final en la última década.

Por ello, los argentinos se sorprendieron al conocer que Scioli rehacía su vida amorosa con una joven y esbelta rubia 32 años mayor que él. Y es que fue el verano pasado cuando unas imágenes de Gisela y el político en actitud cariñosa confirmaban el idilio, tras coincidir en varios actos durante semanas anteriores. Sin embargo, apenas diez meses después, el sueño se ha convertido en una pesadilla. El escándalo sexual ha azotado su relación y este mismo lunes la modelo decidía romper con el exvicepresidente de Argentina por su 'relación virtual' con la polémica Sofía Clerici.

Esta última no se ha quedado callada ante las acusaciones y ha querido quitar hierro al asunto y desmentir un vínculo con el político más allá de la amistad: "Los chats son verdaderos. Lo que puedo decir es que somos amigos y siento que fue violada mi intimidad. Solo son fotos hot, a todo el mundo le puede pasar… Tengo amigos con los que me gusta juguetear, soy así", explicaba a los medios argentinos. La misma palabra de "amigos" es la que ha empleado el propio Scioli en sus declaraciones acerca del escándalo.

El político, además, ha expresado que "este asunto es un desafío más a los que se ha enfrentado en la vida", mientras sigue negando que exista ninguna amante y que esa fuera la razón de su ruptura con Berger. Con todo ello ha insinuado que la relación con la joven Gisela aún no está rota del todo y pretende recuperarla "gracias al bonito desafío de la llegada del bebé y con la madurez que le da la edad".