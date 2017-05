Vicky Martín Berrocal adelgaza 14 kilos en tres meses

Hace tres meses queVicky Martin Berrocal (44 años) se propuso un cambio físico y lo ha conseguido. La diseñadora ha bajado 14,5 kilos de peso haciendo ejercicio y llevando a cabo un plan de comidas saludables. En una entrevista concedida a Europa Press ha asegurado que lo que más le ha costado de todo ha sido quitarse el dulce porque es su debilidad. "Todo lo que me gusta es inmoral, ilegal o engorda. He estado a régimen toda mi vida, desde que nací, pero nunca había conseguido lo que he logrado ahora. Conozco todos los regímenes, pero no me habían enseñado a cambiar mis hábitos".

Berrocal explica que aunque nunca ha tenido complejo de nada, no se encontraba bien: "Me costaba subir las escaleras de mi casa. Se me juntaron mil cosas, se fue mi hija, me quedé sola en casa, y tenía mucha ansiedad, lo pagaba todo con la comida. Ahora me he dado cuenta de los importante que es lo que comamos". Este cambio que ha sufrido su cuerpo le ha venido muy bien: "Tengo energía y me lo noto en la piel".

El ajetreo de vida de los últimos meses de Vicky Martín Berrocal ha sido otro de los hechos determinantes para que la que fuera mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (48) haya adelgazado. Además de sus colecciones de trajes de flamenca, la empresaria tiene un espacio de televisión en la cadena TEN, donde habla de tendencias.

El amor de momento queda relegado a un segundo plano. Desde que se divorciara del padre de su hija ha tenido varias relaciones como la que mantuvo con Israel Bayón, pero ningún hombre le ha hecho abandonar la soltería por completo. Lo que busca en una pareja es que tenga "sentido del humor, que sea fiel y legal". "Pido un tío valiente, de verdad, que ejecute y que no tenga dobleces. Que tire para adelante", explica.

Sobre el posible encuentro entre su exmarido y Manuel Benítez 'El Cordobés' (81), Vicky Martin Berrocal ha asegurado que tiene la corazonada de que sí se producirá. "Hemos pasado de la indiferencia a un sitio en el que aceptó y gritó que era el padre, y ahora estamos en otro punto en el que ha dicho déjame en paz. Hemos pasado de 'es mi hijo y lleva mi sangre' a decir 'déjame en paz'. Estamos ante un hombre diferente y único, que tiene sus locuras, quién sabe si ahora ha dicho 'déjame en paz' pero va y lo busca. Manuel Díaz siempre ha hablado desde el respeto, ha sido elegante, ha aguantado, respetado y aprendió a amar sin conocer. Siento que tengo que hacer algo yo".

[Más información: El juez de Córdoba declara que Manuel Díaz es hijo de Manuel Benítez]