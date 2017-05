Paula Echevarría carga contra la revista '¡HOLA!'

En las últimas semanasPaula Echevarría (39 años) ha destacado por su prudencia y por negarse a dar declaraciones rotundas sobre ningún aspecto de su vida y sus pensamientos. Hasta este miércoles por la noche. La actriz ha colgado una fotografía en Instagram, que no es una instantánea cualquiera, sino una que pertenece a la sesión de fotos que realizó para la promoción de su nuevo perfume, Sensuelle, y con la que la revista ¡HOLA! apareció en los kioscos este miércoles bajo el titular de "el primer posado de su nueva vida, en exclusiva" en su portada.

"Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como ¡HOLA! manipule la información a su antojo con el fin ¿de que? ¿Vender más revistas? ¿Reírse de la gente que las compra? ¿Rellenar páginas sin importarle a quién se lleva por delante?", así comenzaba el duro mensaje de la asturiana hacia lo que ella presenta como 'mala praxis' de la cabecera rosa.

A continuación explicaba el porqué de su enfado narrando el origen real de esas imágenes: "Este primer posado y estas fotos en exclusiva no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume, Sensuelle, unas fotos que tras el lanzamiento de dicho perfume se envían a todos los medios de comunicación acompañados de una nota de prensa con la descripción del mismo". Debido a esto, Echevarría se siente impotente por el "engaño" de la revista y por la información que añaden a lo largo de la publicación: "Esta revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado ni lo haré jamás, se me escapa de las manos.. Y ya van dos veces que lo hace.

Este enfado de la actriz ha servido además, para que muestre sus sentimientos acerca de la polémica sobre su ruptura con David Bustamante (35) y cómo está afectando a su familia: "Llevo casi 2 meses escuchando en televisión y leyendo en titulares barbaridades acerca de mi vida personal, de la de mi marido y lo que es mucho más grave, de la de una niña de 8 años sin que ninguno de nosotros haya abierto la boca ni para confirmar ni para desmentir nada y ni lo haré... pero creo que ya está bien, basta de manipular, de malinformar a la gente, de rellenar minutos de programas y páginas de revistas con mentiras".

Del mismo modo, tras más de una década siendo un personaje mediático, Paula afirma comprender la labor de los periodistas, pero advierte que no debe rebasarse el límite: "Siempre he tenido buena relación con la prensa y la prensa conmigo, entiendo vuestro trabajo y lo respeto y entiendo que si consideráis que algo es noticia, habléis de ello, ni siquiera pido que no lo hagáis... pero si lo hacéis, hacedlo bien, con la verdad por delante y si no la sabéis, mejor ser prudentes".

Junto a esa última frase, la actriz escoge una cita de Shakespeare para finalizar su rotundo mensaje dirigido a la prensa del corazón: "Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras". Y eso sí, a pesar de su evidente enfado, no se olvidó de dar las "buenas noches" y lanzar un beso a sus seguidores.