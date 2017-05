Carmen Lomana se despacha contra los políticos y es aplaudida en las redes sociales

Carmen Lomana (68 años) está indignada. La socialité ha compartido sus pensamientos en sus redes sociales sobre la corrupción y el estado actual de la política española. "Se me atraganta el desayuno leyendo el periódico viendo la basura que nos rodea con los Pujol, González, y esa panda de delincuentes amparados por la política", explica en su cuenta de Instagram. "¡Pobres españoles! Y no devuelven nada... más cómodo ir a la cárcel y que los cuidemos ahí... ¡luego a vivir la vida!", añade.

El texto está acompañado de una imagen de Carmen Lomana muy glamurosa y 'natural'. Perfectamente conjuntada con un pantalón de raya diplomática en blanco y negro, camiseta, biker de cuero y unas altas sandalias, la socialité posa junto a una chimenea y un cuadro que armoniza con su look. El post ha generado numerosos comentarios que aplauden las palabras de Carmen. "Tienes toda la razón. Y otros intentando encontrar trabajo desesperadamente", comenta un seguidor. "Cuanta razón, dos o tres años en la cárcel y luego a vivir con el dinero bien escondido... Es de vergüenza luego dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, más bien nos han robado por encima de nuestras posibilidades...", escribe otro.

No es la primera vez que la empresaria se pronuncia sobre política. De hecho hace uno años intentó entrar al Senado por Madrid con Vox en la Elecciones Generales del 20 de Diciembre. "Qué os parece que me presente a candidata para cerrar el Senado. El Senado solo les gusta a los políticos para colocar a su gente", expresó en Twitter en aquella ocasión y denunció que la Cámara Baja es "como un cementerio de elefantes" donde los partidos colocan a quienes "ya no saben qué hacer con ellos".

Su candidatura finalmente no salió adelante, aunque consiguió más votos de lo esperado: 38.000. Su sueño de convertirse en política se truncó pero ha encontrado una nueva forma de desahogarse a través de sus comentarios en las redes sociales y a través de una columna que tiene en un medio nacional donde igual se expresa de la democracia española como del sistema electoral en Francia.

Desde hace unos meses Carmen Lomana ha encontrado el amor en un hombre "muy inteligente, estupendo y pintón". Según ella, se parece a Elías Sacal, pareja de Mar Flores(47), pero aún no ha querido desvelar de quien se trata. "Nos vemos muy poco. Él lleva una vida de no parar de viajar y yo también. Pero así está bien. No me apetece nada meter a una persona en mi vida de forma muy íntima y definitiva", afirmó en una entrevista en la revista Love.