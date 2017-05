De Las Ketchup a Soraya Arnelas: los que peor dejaron a España en Eurovisión

España participa en elFestival de Eurovisión desde 1961 de manera interrumpida, pero tan sólo en dos ocasiones ha quedado en primera posición. Massiel (69 años), con su La, la, la en Londres en 1968, y Salomé (77), con Vivo cantando un año más tarde en Madrid,son las dos artistas que consiguieron proclamarse vencedoras del certamen de música europeo. Hasta en 28 ocasiones posteriores nuestro país logró colarse entre los primeros diez puestos y en tres ocasiones no ha logrado recibir ninguno de los puntos. JALEOS recuerda los artistas y las canciones que peor nos dejaron:

VÍCTOR BALAGUER

En la edición de 1962, que se celebró en Luxemburgo, se cambió el sistema de votación: los jurados nacionales, formados todavía por diez miembros, tenían que atribuir 3, 2 y 1 puntos a sus tres canciones favoritas. Por primera vez en el festival, hubo varios países que no consiguieron ningún punto. Fue el caso de España con el ya fallecido Víctor Balaguer y su temaLlámame.

Conchita Bautista

Conchita Bautista (80) fue la primera artista española que participó en el Festival de Eurovisión. En 1961 la cantante interpretó el tema Estando contigo, que dejó a nuestra país en novena posición. Volvió a repetir suerte en 1965 en Nápoles, pero en esta ocasión su canción Qué bueno, qué buenono obtuvo ningún punto.

REMEDIOS AMAYA

Múnich. 1983. Una jovencísima Remedios Amaya (55) acude a Eurovisión con el tema ¿Quién maneja mi barca? que no logra convencer a nadie. España se vuelve a casa con cero puntos.

PATRICIA KRAUS

En 1987 Patricia Kraus (53) representa a España en el certamen europeo que ese año se celebró en Bruselas con el tema No estás solo, del que es autora de la letra. Esta fue su primera gran aparición en televisión, pero no obtuvo el resultado que esperaba. De 22 países que participaron en esta edición nuestro país quedó en el número 19.

ANTONIO CARBONELL

El cantante y compositor español aterrizó en Eurovisión en 1996. Ese año el certamen se celebró en Oslo y Antonio Carbonell (47) cantó ¡Ay, qué deseo!. Sólo consiguió que los países vecinos le dieran 17 puntos y quedó en el puesto número 20 de 23 participantes.

LYDIA RODRÍGUEZ

Otra de las actuaciones que dejó a España en muy mal lugar fue la de Lydia Rodríguez (37). No quiero escuchar fue el tema que interpretó en el Festival de Eurovisión en 1999 en Jerusalén. Sólo obtuvo un punto quedando en la última posición.

SON DE SOL

El grupo de flamenco pop formado por las hermanas Sole, Esperanza y Lola fueron las elegidas para representar a España en Eurovisión en 2005 en Kiev. Son de sol quedó en el puesto 21 de 24 países que se presentaron ese año. El tema que cantaron fue Brujería.

LAS KETCHUP

El grupo musical las Ketchup, compuesto por las hermanas Muñoz, llegó a Eurovisión después de que su éxito Aserejé se convirtiera en éxito mundial con siete millones de copias vendidos. Sin embrago para el certamen europeo en Atenas en 2006 escogieron la canción Brujería, que no gustó nada. Obtuvieron el puesto 21 de 24.

D'NASH

El cuarteto representó a España en el festival de 2007, que tuvo lugar en Helsinki con el tema I love you mi vida. D'Nash tuvo que conformarse con la vigésima posición en una final con 24 competidores, a pesar de defender su tema con gran energía.

SORAYA ARNELAS

La gran apuesta de España en 2009 fue la cantante Soraya Arnelas (34) con La Noche es para mí. La artista quedó penúltima en el puesto 24. "En realidad nadie se esperaba ese puesto. Me duele en mi orgullo. El problema es cuando el proyecto de Eurovisión no es como uno quiere y tiene que compartirlo con TVE", criticó Arnelas, a quien le impusieron una coreógrafa que a ella no le gustaba, según explicó.

LUCÍA PÉREZ

Representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2011, en Düsseldorf (Alemania), con el tema Que me quiten lo bailao, siendo la primera gallega en hacerlo. Obtuvo el puesto 23 de 25 participantes.

EL SUEÑO DE MORFEO

Contigo hasta el final es el tema que eligió el grupo musical El Sueño de Morfeo, capitaneado por Raquel del Rosario para Eurovisión 2013. Quedaron en el puesto 25 de 26 países que participaron. Juan Luis Suárez, guitarrista del grupo, aseguró que sobre todo lamentaba el resultado por "España y por toda la gente que nos ha ayudado tanto", "Al final nuestros fans se llevan más la decepción". "A veces se gana, y otras se pierde, hay que aprender de todo en esta vida".

BAREI

Ha sido la última representante española en Eurovisión. Say Yay! fue el tema que interpretó Barei. "Está claro que no es un buen número para lo que yo quería daros, siempre he dicho que la responsabilidad iba a ser mía. Quiero pedir perdón a España porque sé que es importante, necesitamos subir un poquito para el próximo candidato que venga", aseguró las artista después de quedar en el puesto 22 de 25.