Así vive Tamara Gorro sus primeros días de embarazada

Tamara Gorro (30 años) está pletórica. La segoviana no cabe en sí de felicidad desde que se enteró de que estaba embarazada. Solamente está de un mes, pero ya lo ha hecho público porque quería compartir la noticia con el público y con todos tus seguidores en las redes sociales. De hecho, este sábado se sentará en Sábado Deluxepara contar como ha sido todo el proceso de fecundación in vitro y como se siente ella. Su participación el programa de Telecinco la ha anunciado en su cuenta de Instagram a través de un vídeo en que ha explicado que el dinero que cobre por la entrevista irá destinado a "pagar el tratamiento de una pareja que tenga el deseo de convertirse en padres y desgraciadamente no puedan".

Estos días están siendo especialmente intensos y emotivos para Tamara, quien no deja de compartir su ilusión y entusiasmo en sus perfiles sociales. Una de las últimas imágenes que ha publicado es de ella en el quirófano en medio del proceso de fecundación: "Hoy comparto esta foto con vosotros familia virtual. En el quirófano justo antes de hacer la transferencia junto a la persona que durante todo el viaje fue mi apoyo, mi muleta, mi energía, mi hermana..".

También ha compartido una instantánea con el amor de su vida, el futbolistaEzequiel Garay(30) y otra de su hija Shaila, a quien tuvo por gestación subrogada. El nuevo bebé que está en camino, del que todavía es muy pronto para conocer su sexo, será el segundo hijo para la colaboradora de televisión y el primero que gestará ella misma en su propio vientre.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se casaron en 2012 tras dos años de noviazgo. El enlace matrimonial tuvo lugar en la finca El Olivar en Alcalá de Henares rodeado por numerosos familiares y amigos entre los que se encontrabankiko Rivera (33), Rosa Benito (60) o Adriana Abenia (32). Antes de casarse, la pareja ya intentó quedarse embarazada para dar la noticia durante la boda, pero un problema en sus trompas imposibilitó su deseo. "Me volví reservada porque no quería que nadie sufriera. Un día vi llorar muchísimo a Ezequiel. Ante mi familia sólo he llorado una vez, detrás mucho, es doloroso. Pensé que yo era una mierda", confesó en una entrevista en Sálvame Deluxe. Gracias a a la ayuda de un psicólogo y de sus seres queridos Tamara Gorró no cayó en depresión y hoy puede celebrar que por fin podrá realizar su sueño de convertirse en mamá.