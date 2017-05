Eugenia Martínez de Irujo estrena novio: Narcís Rebollo, el rico empresario que la ha conquistado

Eugenia Martínez de Irujo (48 años) ha estado muy bien acompañada estos días en la Feria de Abril sevillana. La duquesa de Montoro ha sido fotografiada por primera vez con Narcís Rebollo (47), el empresario musical más importante de España, con el que lleva saliendo unos meses, según informa la revista ¡HOLA!.

Rebollo es actualmente presidente de Universal Music España y Portugal, un cargo que ha logrado tras una larga y exitosa trayectoria en varios sellos discográficos. El catalán fue socio fundador y vicepresidente de Vale Music, que despuntó sus cifras cuando se convirtió en la propietaria de los derechos de las primeras ediciones de Operación Triunfo y que arrasó con el fenómeno musical que supuso el programa.

David Bisbal (37) y Bustamante(35) son algunos de los artistas que cuelgan a menudo fotos en sus redes sociales en las que presume de amistad con Narcís, y es que el empresario es en gran parte el responsable de lanzar las carreras de los dos cantantes al estrellato del que hoy gozan.

En su discográfica gestiona las carreras de artistas como Alejandro Sanz (48), Manuel Carrasco (36) o Antonio Orozco (44). Pero quienes le conocen no solo destacan su buen ojo para los negocios, sino también su faceta personal en la que no falta la humildad y la caballerosidad. Por este motivo, no es de extraña que la hija de la fallecida Duquesa de Alba se muestre feliz en su compañía y esté ilusionada de cara a una relación más íntima y estable con el empresario.