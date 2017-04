Tamara Gorro, embarazada (por primera vez)

Tamara Gorro (30 años) está pletórica. Por fin ha cumplido su sueño después de años intentando quedarse embarazada. Este mismo viernes, la colaboradora de televisión y mujer del futbolista Ezequiel Garay (30) anunciaba la buena nueva: esperaba su segundo hijo biológico para dentro de ocho meses, el primero que gesta ella misma.

"Me sentía preparada, tenía ganas y de nuevo recuperé la ilusión. Me lancé al intento. Un año de preparación, quirófanos, mentiras, medicamentos, pruebas... todo daba igual, tenía un objetivo. Dos test negativos de mi gestante me empujaron para intentar quedarme embarazada. Ahora sí que creo en los ángeles. Él ha hecho que lo imposible se haga realidad. Me mandó fuerzas para acabar lo que fui a empezar, lo que desde el primer momento me animó a hacer y hasta tres días antes de su fallecimiento lo vivía con tanta emoción. Hoy termina una constancia, una lucha, un propósito… SÍ... ¡ESTOY EMBARAZADA! En ocho meses daré vida a una preciosidad que deseo con todas mis fuerzas que sea niño y lleve el nombre de mi ángel: Antonio. Este es el motivo de mi viaje a Los Ángeles. Hasta hoy no tenía los resultados y quería cumplir mi palabra: que seáis los primeros en saberlo. No he querido esperar tres meses porque creo que os merecéis saber día a día mi estado. Así quiero que sea. Gracias por la paciencia, gracias por cada mensaje, simplemente GRACIAS POR ESTAR".

El deseo de poner Antonio a su futuro hijo tiene una razón de ser: hace tan sólo un par de semanas fallecía uno de sus mejores amigos mientras Tamara Gorro se encontraba de viaje en Los Ángeles. Para ella es todo un ángel y a él le atribuye este "milagro" de convertirse en madre. "Ahora sí que creo en los ángeles. Él ha hecho que lo imposible se haga realidad. Me mandó fuerzas para acabar lo que fui a empezar, lo que desde el primer momento me animó a hacer y hasta tres días antes de su fallecimiento lo vivía con tanta emoción", explicaba en sus redes sociales.

Una lucha sin cuartel

El segundo hijo de la colaboradora vendrá al mundo en plenas navidades y colmará de felicidad al matrimonio, como ya ocurrió con la pequeña Shaila, que tiene casi dos años.

Tamara Gorro lleva años intentando, mediante diferentes técnicas de reproducción, cumplir su sueño de formar una familia. En octubre de 2015 y viendo que no lo conseguía de forma natural, puso rumbo a Los Ángeles para dar la bienvenida a su primera hija mediante el procedimiento de gestación subrogada.