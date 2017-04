Los íntimos de David Delfín cierran filas en torno al diseñador en su año más difícil

La vida cambió para David Delfín (46 años) cuando en una revisión en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid le detectaron tres tumores en la cabeza. Tuvieron que intervenirle para extirparlos, aunque uno de ellos fue imposible. De aquel momento ha pasado ya un año y en todo este tiempo el diseñador ha estado centrado en su recuperación. "No tengo miedo. Tengo una especie de espíritu de supervivencia. No paro de pensar en todo lo que quiero hacer. Me siento con ganas de luchar, me pone. Es grave, soy consciente. Y sé que es una lucha real, son tumores de grado 3 que lo que quieren es seguir adelante… pero tenemos que pararlos", confesó en la revista Vogue, donde el diseñador mostró las grapas en su cabeza.

David Delfín tenía pensado "poner en marcha una colección de ropa para niños, hacer estilismo y dirección de arte, plantear una exposición con mis bocetos...". Ninguno de estos planes ha podido realizarse aún. Su firma ni siquiera ha estado presente en las dos ediciones pasadas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid que se han llevado a cabo justo después de la operación a la que se sometió el diseñador. Desde 2003 nunca había faltado a su cita con la pasarela.

Las informaciones del diseñador llegan con cuenta gotas. Su círculo más próximo ha optado por el hermetismo. JALEOS se ha puesto en contacto con personas de su entorno y todos ellos mantienen el más absoluto de los silencios. Amigos, compañeros y familiares; todos han cerrado filas en torno al diseñador. No quieren que vuelva a haber filtraciones, como hace unas semanas, cuando personas de su entorno declaraban a EL ESPAÑOL que "está tranquilo y bien, recuperándose", además de asegurar que no salía de casa más que para ir a las revisiones del hospital y continuar con su tratamiento.

En este año tan duro por su lucha contra el cáncer, se suma la difícil pérdida de su gran amiga Bimba Bosé como consecuencia de un cáncer de mama. Delfín estaba muy unida a ella y no ha logrado superar su pérdida. En el velatorio de la modelo se le pudo ver muy afectado y sin poder reprimir las lágrimas. En la Semana de la Moda homenajeó a la que fuera su musaempapelando toda la capital española con una imagen de ella en blanco y negro.

La actividad de David Delfín en las redes sociales también descendió notablemente a raíz de su enfermedad. Una de las últimas instantáneas que ha compartido corresponde a una imagen de unas flores que le dedica a su pareja Pablo Sáez. Es él quien ha estado en todo momento al lado del malagueño. También sus amigos más íntimos entre los que se encuentran Bibiana Fernández (63), Topacio Fresh (43) o Félix Sabroso, quien le ha visitado recientemente en su casa, como ha compartido el director y productor de cine en su cuenta de Instagram.

Delfín no sale de casa y cuando lo hace es para acudir a sus sesiones de quimioterapia y radioterapia en la Fundación Jiménez Díaz. La última vez que el andaluz apareció en público fue en el tanatorio para despedirse de Bimba. Desde entonces no hay imágenes de él. Se dijo que acudió con sus amigos a un brunch en el hotel Ritz de Madrid, pero no fue así, como aseguran a este medio. También se llegó a publicar que estuvo recientemente en un almuerzo que celebraron varios de sus amigos en la Casa de Campo de Madrid. También nos niegan su presencia. No sale de casa.